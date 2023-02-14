Курс валют в Україні 14 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 14 лютого. За добу курс долара не змінився. Євро здорожчало на 3 коп. Злотий зменшився на 1 коп.

Про це повідомляє Нацбанк. Офіційний курс валют НБУ Курс долара 1 долар США - 36,56 (0 коп.) Курс євро 1 євро - 39,09 (+3 коп.) Курс злотого 1 польський злотий - 8,16 (-1 коп.) В обмінниках долар продають у середньому за 41 грн, а купують за 39,9 грн. За євро в обмінниках пропонують 42,38 грн, продають за 42,52 грн. Курс долара в банках: Приватбанк" - 39, 20 грн - 39,70 грн

"Ощадбанк" - 39,65 грн - 40,55 грн

"Укрексімбанк" - 39,70 грн - 40,20 грн,

"Райффайзен" - 39,30 грн - 40,00 грн,

ПУМБ - 39,50 грн - 40,55 грн. Курс євро в банках: "Приватбанк" - 41,30 грн - 42,30 грн,

"Ощадбанк" - 42,10 грн - 43,10 грн,

"Укрексімбанк" - 42,10 грн - 42,90 грн,

"Райффайзен" - 42,00 грн - 42,80 грн,

ПУМБ - 42,25 грн - 43,25 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" - 8,10 грн - 9,00 грн,

"Укрексімбанк" - 8,60 грн - 9,10 грн,

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, Мінсоцполітики припинило діяльність Фонду соціального страхування, тепер виплатами українцям субсидій, пільг і лікарняних займається Пенсійний фонд. У Мінсоцполітики розповіли, як усе наразі працює та чи потрібно повторно оформляти документи для отримання коштів.

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