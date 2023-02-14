Курс валют в Україні 14 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс долара зупинився на рівні 36,56 від 21 липня 2022-го
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 14 лютого. За добу курс долара не змінився. Євро здорожчало на 3 коп. Злотий зменшився на 1 коп.
Нагадаємо, Мінсоцполітики припинило діяльність Фонду соціального страхування, тепер виплатами українцям субсидій, пільг і лікарняних займається Пенсійний фонд. У Мінсоцполітики розповіли, як усе наразі працює та чи потрібно повторно оформляти документи для отримання коштів.
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