Курс валют в Україні 16 березня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 16 березня. Курс долара не змінився. Євро впало аж на 66 коп. Злотий знизився на 17 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,61 (- 66 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,21 (-17 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 38,50 грн. Купують за 38,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,50 грн. Продають за 40,90 грн.

Курс долара у банках:

"Приватбанк" - 38,02 грн - 38,52 грн

"Ощадбанк" – 38,30 грн. – 39,15 грн.

"Укрексімбанк" – 38,35 грн – 38,95 грн,

"Райффайзен" – 38,00 грн – 38,70 грн,

Курс євро у банках:

"Приватбанк" – 39,80 грн – 40,80 грн,

"Ощадбанк" - 40,40 - 41,10 грн,

"Укрексімбанк" – 40,70 грн – 41,40 грн,

"Райффайзен" – 40,20 грн – 41,20 грн,

ПУМБ – 40,50 грн. – 41,25 грн.

Курс злотого у банках:

"Ощадбанк" – 8,30 грн – 8,90 грн,

"Укрексімбанк" – 8,55 грн – 8,95 грн,

"Райффайзен" – 8,20 грн. – 9,00 грн.

Нагадаємо, голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев зауважує, що середньозважений курс гривні до долара в українських банках наприкінці лютого становив 38,94 грн/$. Це мінімум за пів року - від липня-серпня 2022 року, коли Національний банк України підняв офіційний курс до 36,57 грн/$.

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