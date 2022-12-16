Курс валют в Україні 16 грудня: НБУ зміцнив гривню щодо євро

Сьогодні, 16 грудня, Національний банк України зміцнив гривню щодо європейської валюти.

Про це повідомили в НБУ

Курс євро наразі становить 38,85 грн, що на 7 копійок дешевше, ніж у переддень. 15 грудня курс євро був на рівні 38,92 грн.

Щодо офіційного курсу долара, то він все ще залишається без змін – 36,56 грн.

Варто зазначити, що за прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Втім, такий прогноз найбільш песимістичний. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках перебуватиме на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

У бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол, а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол.

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