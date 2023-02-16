Курс валют в Україні 16 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 16 лютого встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Євро за добу здешевшав одразу на 22 копійки і коштує 39,12 грн.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Офіційний курс польського злотого знизився на 4 копійки від рівня попереднього дня і становить 8,21 грн.

В обмінниках долар продають у середньому по 40 грн. Купують за 39,8 грн.

За євро в обмінниках пропонують 42,4 грн. Продають за 42,58 грн.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" - 39,25 грн - 39,70 грн

"Ощадбанк" - 39,65 грн - 40,45 грн

"Укрексімбанк" - 39,70 грн - 40,20 грн

"Райффайзен" - 39,30 грн - 39,95 грн

ПУМБ - 39,50 грн - 40,50 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 41,25 грн - 42,25 грн

"Ощадбанк" - 41,85 грн - 42,80 грн

"Укрексімбанк" - 42,20 грн - 42,95 грн

"Райффайзен" - 42,00 грн - 42,60 грн

ПУМБ - 42,25 грн - 43,25 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" - 8,20 грн - 9,10 грн

"Укрексімбанк" - 8,65 грн - 9,15 грн

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн

Раніше стало відомо, що Кабмін України очікує, що 2023 року курс долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін становитиме 30,6%.

Згідно з макропрогнозом, на початку 2023 року курс долара буде 42 грн, а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн за долар. ВВП України зросте на 4,6%.

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