Курс валют в Україні 16 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Офіційний курс долара не змінився.
Національний банк України на 16 лютого встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Євро за добу здешевшав одразу на 22 копійки і коштує 39,12 грн.
Про це повідомляє сайт НБУ.
Офіційний курс польського злотого знизився на 4 копійки від рівня попереднього дня і становить 8,21 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому по 40 грн. Купують за 39,8 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 42,4 грн. Продають за 42,58 грн.
Курс долара в банках:
- "Приватбанк" - 39,25 грн - 39,70 грн
- "Ощадбанк" - 39,65 грн - 40,45 грн
- "Укрексімбанк" - 39,70 грн - 40,20 грн
- "Райффайзен" - 39,30 грн - 39,95 грн
- ПУМБ - 39,50 грн - 40,50 грн
Курс євро в банках:
- "Приватбанк" - 41,25 грн - 42,25 грн
- "Ощадбанк" - 41,85 грн - 42,80 грн
- "Укрексімбанк" - 42,20 грн - 42,95 грн
- "Райффайзен" - 42,00 грн - 42,60 грн
- ПУМБ - 42,25 грн - 43,25 грн
Курс злотого в банках:
- "Ощадбанк" - 8,20 грн - 9,10 грн
- "Укрексімбанк" - 8,65 грн - 9,15 грн
- "Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн
Раніше стало відомо, що Кабмін України очікує, що 2023 року курс долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін становитиме 30,6%.
Згідно з макропрогнозом, на початку 2023 року курс долара буде 42 грн, а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн за долар. ВВП України зросте на 4,6%.
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