Курс валют в Україні 17 березня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 16 березня. Курс долара не змінився. Євро злосло на 10 коп. Злотий підвищився на 3 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,71 (+10 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,24 (+3 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 38,50 грн. Купують за 38,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,35 грн. Продають за 40,90 грн.

Курс долара у банках:

"Приватбанк" - 38,02 грн - 38,52 грн

"Ощадбанк" – 38,30 грн. – 39,10 грн.

"Укрексімбанк" – 38,35 грн – 38,95 грн,

"Райффайзен" – 38,00 грн – 38,90 грн,

Курс євро у банках:

"Приватбанк" – 39,65 грн – 40,65 грн,

"Ощадбанк" - 40,10 - 41,00 грн,

"Укрексімбанк" – 40,50 грн – 41,20 грн,

"Райффайзен" – 40,20 грн – 41,20 грн,

ПУМБ – 40,50 грн. – 41,25 грн.

Курс злотого у банках:

"Ощадбанк" – 8,15 грн – 8,80 грн,

"Укрексімбанк" – 8,45 грн – 8,85 грн,

"Райффайзен" – 8,20 грн. – 9,00 грн.

Нагадаємо, середня вартість валюти 2023 року може бути близько 39,5 гривні за долар, кажуть фахівці з посиланням на інформацію Мінфіну щодо зростання економіки України 2023 року на 1%. За прогнозом української інвестиційної компанії Concorde Capital, курс долара в Україні до кінця 2023 року може перебувати в межах від 36,6 гривні за долар.

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