Курс валют в Україні 17 березня: скільки коштують долар, євро та злотий

НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 16 березня. Курс долара не змінився. Євро злосло на 10 коп. Злотий підвищився на 3 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 38,71 (+10 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,24 (+3 коп.)
В обмінниках долар продають у середньому за 38,50 грн. Купують за 38,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,35 грн. Продають за 40,90 грн.
Курс долара у банках:
- "Приватбанк" - 38,02 грн - 38,52 грн
- "Ощадбанк" – 38,30 грн. – 39,10 грн.
- "Укрексімбанк" – 38,35 грн – 38,95 грн,
- "Райффайзен" – 38,00 грн – 38,90 грн,
Курс євро у банках:
- "Приватбанк" – 39,65 грн – 40,65 грн,
- "Ощадбанк" - 40,10 - 41,00 грн,
- "Укрексімбанк" – 40,50 грн – 41,20 грн,
- "Райффайзен" – 40,20 грн – 41,20 грн,
- ПУМБ – 40,50 грн. – 41,25 грн.
Курс злотого у банках:
- "Ощадбанк" – 8,15 грн – 8,80 грн,
- "Укрексімбанк" – 8,45 грн – 8,85 грн,
- "Райффайзен" – 8,20 грн. – 9,00 грн.
Нагадаємо, середня вартість валюти 2023 року може бути близько 39,5 гривні за долар, кажуть фахівці з посиланням на інформацію Мінфіну щодо зростання економіки України 2023 року на 1%. За прогнозом української інвестиційної компанії Concorde Capital, курс долара в Україні до кінця 2023 року може перебувати в межах від 36,6 гривні за долар.
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