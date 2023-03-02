Курс валют в Україні 2 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс долара залишається на рівні 36,56 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 2 березня. Курс долара не змінився від липня 2022-го. Євро зросло на 25 коп. Злотий зріс на 12 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Нагадаємо, фінансист Сергій Фурса каже, що поки в Україні триває війна, ціни на комунальні послуги не зростатимуть.
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