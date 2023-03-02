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Курс валют в Україні 2 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют в Україні 2 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Фото: polandukraine.com.pl

Курс долара залишається на рівні 36,56 грн.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 2 березня. Курс долара не змінився від липня 2022-го. Євро зросло на 25 коп. Злотий зріс на 12 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Офіційний курс валют НБУ

Курс долара 

  • 1 долар США - 36,56 (0 коп.)

Курс євро 

  • 1 євро - 39,07 (+25 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий -  8,35 (+12 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 39,90 грн, а купують за 38,90 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,60 грн, продають за 41,60 грн.

Курс долара в банках:

  • Приватбанк" - 38,40 грн- 38,90 грн
  • "Ощадбанк" - 38,00 грн - 39,75 грн
  • "Укрексімбанк" - 38,40 грн - 39,40 грн,
  • "Райффайзен" - 39,20 грн - 39,90 грн,
  • ПУМБ - 38,75 грн - 39,50 грн.

Курс євро в банках:

  • "Приватбанк" - 40,00 грн - 41,0 грн,
  • "Ощадбанк" - 39,20 - 41,80 грн,
  • "Укрексімбанк" - 40,40 грн - 41,40 грн,
  • "Райффайзен" - 41,30 грн - 41,90 грн,
  • ПУМБ - 40,75 грн - 41,50 грн.

Курс злотого в банках:

  • "Ощадбанк" - 8,15 грн - 8,85 грн,
  • "Укрексімбанк" - 8,50 грн - 9,00 грн,
  • "Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, фінансист Сергій Фурса каже, що поки в Україні триває війна, ціни на комунальні послуги не зростатимуть.

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Дата публікації
Перегляди
6063
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