Курс валют в Україні 2 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар, за офіційним курсом, зберігається на рівні 36,56 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 1 лютого. За добу курс долара не змінився. Євро зріс у ціні на 24 коп. Злотий зріс на 6 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Офіційний курс валют НБУ
Курс долара
- 1 долар США - 36,56 (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро - 39,83 (+24 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий - 8,46 (+6 коп.)
На міжбанку долар купують по 36,56 грн, а продають - по 36,93 грн. Євро купують 39,87 грн, а продають за 40,26 грн.
Курс долара в банках:
- Приватбанк" - 39,70 грн - 40,20 грн
- "Ощадбанк" - 40,10 грн - 40,75 грн
- "Укрексімбанк" - 40,15 грн - 40,65 грн,
- "Райффайзен" - 39,90 грн - 40,55 грн,
- ПУМБ - 40,00 грн - 41,00 грн.
Курс євро в банках:
- "Приватбанк" - 42,40 грн - 43,40 грн,
- "Ощадбанк" - 42,60 грн - 43,65 грн,
- "Укрексімбанк" - 43,15 грн - 43,95 грн,
- "Райффайзен" - 43,00 грн - 43,80 грн,
- ПУМБ - 43,25 грн - 44,25 грн.
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" - 8,10 грн - 8,85 грн,
- "Ощадбанк" - 8,35 грн - 9,15 грн,
- "Укрексімбанк" - 8,85 грн - 9,35 грн,
- "Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.
Нагадаємо, В=у середу, 1 лютого, Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, пов’язаних з мережею ухилення від санкцій, яка підтримує військово-промисловий комплекс Росії.
Читайте також:
- Курс валют в Україні 1 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
- Як правильно заощаджувати, щоб мати тисячі доларів у кінці року: поради на день, тиждень і місяць
- В Україні для військових від 1 лютого зміниться порядок виплат 30 тисяч гривень