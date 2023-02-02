Курс валют в Україні 2 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар, за офіційним курсом, зберігається на рівні 36,56 грн.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 1 лютого. За добу курс долара не змінився. Євро зріс у ціні на 24 коп. Злотий зріс на 6 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Офіційний курс валют НБУ

Курс долара

1 долар США - 36,56 (0 коп.)

Курс євро

1 євро - 39,83 (+24 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий - 8,46 (+6 коп.)

На міжбанку долар купують по 36,56 грн, а продають - по 36,93 грн. Євро купують 39,87 грн, а продають за 40,26 грн.

Курс долара в банках:

Приватбанк" - 39,70 грн - 40,20 грн

"Ощадбанк" - 40,10 грн - 40,75 грн

"Укрексімбанк" - 40,15 грн - 40,65 грн,

"Райффайзен" - 39,90 грн - 40,55 грн,

ПУМБ - 40,00 грн - 41,00 грн.

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 42,40 грн - 43,40 грн,

"Ощадбанк" - 42,60 грн - 43,65 грн,

"Укрексімбанк" - 43,15 грн - 43,95 грн,

"Райффайзен" - 43,00 грн - 43,80 грн,

ПУМБ - 43,25 грн - 44,25 грн.

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" - 8,10 грн - 8,85 грн,

"Ощадбанк" - 8,35 грн - 9,15 грн,

"Укрексімбанк" - 8,85 грн - 9,35 грн,

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, В=у середу, 1 лютого, Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, пов’язаних з мережею ухилення від санкцій, яка підтримує військово-промисловий комплекс Росії.

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