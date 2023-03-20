Курс валют в Україні 20 березня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України на 20 березня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за вихідні здорожчав одразу на 14 копійок і коштує 38,85 грн.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс польського злотого підвищився на 1 копійку від рівня попереднього тижня і становить 8,25 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 38,5 грн. Купують по 38 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,35 грн. Продають по 40,9 грн.

Курс долара у банках:

"Приватбанк" - 38,10 грн - 38,60 грн

"Ощадбанк" – 38,35 грн – 39,15 грн

"Укрексімбанк" – 38,40 грн – 38,99 грн

"Райффайзен" – 36,57 грн – 37,43 грн

Курс євро у банках:

"Приватбанк" – 39,90 грн – 40,90 грн

"Ощадбанк" - 40,25 - 41,15 грн

"Укрексімбанк" – 40,55 грн – 41,25 грн

"Райффайзен" – 38,95 грн – 40,10 грн

Курс злотого у банках:

"Ощадбанк" – 8,36 грн – 8,80 грн,

"Укрексімбанк" – 8,56 грн – 8,90 грн

"Райффайзен" – 8,20 грн. – 9,00 грн

Нагадаємо, голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев зауважує, що середньозважений курс гривні до долара в українських банках наприкінці лютого становив 38,94 грн/дол. Це мінімум за пів року - від липня-серпня 2022 року, коли Національний банк України підняв офіційний курс до 36,57 грн/дол.

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