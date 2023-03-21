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Курс валют в Україні 21 березня: скільки коштують долар, євро та злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют в Україні 21 березня: скільки коштують долар, євро та злотий

Фото: УНІАН

Офіційний курс долара встановлено на рівні 36,56 грн.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 21 березня. Курс долара не змінився. Євро злосло на 29 коп. Злотий підвищився на 7 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 38,71 (+29 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,32 (+7 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 38,50 грн, а купують за 38,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,90 грн. Продають за 41,20 грн.

Курс долара у банках:

  • "Приватбанк" - 38,12 грн - 38,62 грн
  • "Ощадбанк" – 38,35 грн. – 39,15 грн.
  • "Укрексімбанк" – 38,50 грн – 39,10 грн,
  • "Райффайзен" – 38,30 грн – 38,95 грн,

Курс євро у банках:

  • "Приватбанк" – 40,00 грн – 41,00 грн,
  • "Ощадбанк" - 40,25 - 41,15 грн,
  • "Укрексімбанк" – 40,65 грн – 41,35 грн,
  • "Райффайзен" – 40,40 грн – 41,30 грн,

Курс злотого у банках:

  • "Приватбанк" – 8,26 грн – 8,73 грн,
  • "Ощадбанк" - 8,20 грн – 8,80 грн,
  • "Укрексімбанк" – 8,55 грн – 8,95 грн,
  • "Райффайзен" – 8,20 грн. – 9,00 грн.

Нагадаємо, банкірка Анна Золотько прогнозує, що цього тижня з високою ймовірністю курс валюти буде в діапазоні 38,3 – 39,1 гривні за долар. Вона додала, що до початку цього тижня готівковий курс гривні стабілізувався в межах 38,75 – 38,85 гривні за долар та наразі утримується в цьому діапазоні.

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Дата публікації
Перегляди
1093
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