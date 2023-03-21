Курс валют в Україні 21 березня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 21 березня. Курс долара не змінився. Євро злосло на 29 коп. Злотий підвищився на 7 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,71 (+29 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,32 (+7 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 38,50 грн, а купують за 38,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,90 грн. Продають за 41,20 грн.

Курс долара у банках:

"Приватбанк" - 38,12 грн - 38,62 грн

"Ощадбанк" – 38,35 грн. – 39,15 грн.

"Укрексімбанк" – 38,50 грн – 39,10 грн,

"Райффайзен" – 38,30 грн – 38,95 грн,

Курс євро у банках:

"Приватбанк" – 40,00 грн – 41,00 грн,

"Ощадбанк" - 40,25 - 41,15 грн,

"Укрексімбанк" – 40,65 грн – 41,35 грн,

"Райффайзен" – 40,40 грн – 41,30 грн,

Курс злотого у банках:

"Приватбанк" – 8,26 грн – 8,73 грн,

"Ощадбанк" - 8,20 грн – 8,80 грн,

"Укрексімбанк" – 8,55 грн – 8,95 грн,

"Райффайзен" – 8,20 грн. – 9,00 грн.

Нагадаємо, банкірка Анна Золотько прогнозує, що цього тижня з високою ймовірністю курс валюти буде в діапазоні 38,3 – 39,1 гривні за долар. Вона додала, що до початку цього тижня готівковий курс гривні стабілізувався в межах 38,75 – 38,85 гривні за долар та наразі утримується в цьому діапазоні.

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