Курс валют в Україні 21 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Офіційний курс долара не змінився - 36,56 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 21 лютого. Курс долара не змінився. Євро здорожало на 19 коп. Злотий підвищився на 10 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Нагадаємо, SCM сплатив до бюджету 73,2 млрд гривень податків за 2022 рік. Із цієї суми понад 62 млрд грн сплачено до державного бюджету. Відрахування до місцевих бюджетів становили 11,2 млрд грн. Капітальні інвестиції за минулий рік досягли понад 21,1 млрд грн.
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