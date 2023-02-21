Курс валют в Україні 21 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 21 лютого. Курс долара не змінився. Євро здорожало на 19 коп. Злотий підвищився на 10 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Офіційний курс валют НБУ Курс долара 1 долар США - 36,56 (0 коп.) Курс євро 1 євро - 39,02 (+19 коп.) Курс злотого 1 польський злотий - 8,22 (+10 коп.) В обмінниках долар продають у середньому за 40 грн, а купують за 39,8 грн. За євро в обмінниках пропонують 42 грн, а продають за 42,5 грн. Курс долара в банках: Приватбанк" - 39,20 грн- 39,70 грн

"Ощадбанк" - 39,55 грн - 40,45игрн

"Укрексімбанк" - 39,60 грн - 40,10 грн,

"Райффайзен" - 39,10 грн - 39,95 грн,

ПУМБ - 39,25 грн - 40,25 грн. Курс євро в банках: "Приватбанк" - 41,05 грн - 42,05 грн,

"Ощадбанк" - 41,65 грн - 42,60 грн,

"Укрексімбанк" - 41,90 грн - 42,60 грн,

"Райффайзен" - 41,80 грн - 42,50 грн,

ПУМБ - 41,50 грн - 42,50 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" - 8,10 грн - 9,00 грн,

"Укрексімбанк" - 8,70 грн - 9,10 грн,

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, SCM сплатив до бюджету 73,2 млрд гривень податків за 2022 рік. Із цієї суми понад 62 млрд грн сплачено до державного бюджету. Відрахування до місцевих бюджетів становили 11,2 млрд грн. Капітальні інвестиції за минулий рік досягли понад 21,1 млрд грн.

Читайте також:

Пенсії зростуть – на скільки підвищать виплати у березні