Курс валют в Україні 22 березня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс долара не змінювався з від 21 липня 2022 року.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 22 березня. Курс долара не змінився. Євро злосло на 28 коп. Злотий підвищився на 7 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,42 (+28 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,39 (+7 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 38,50 грн. Купують за 38,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,90 грн. Продають за 41,20 грн.

Курс долара у банках:

"Приватбанк" - 37,95 грн - 38,45 грн

"Ощадбанк" – 38,35 грн. – 39,10 грн.

"Укрексімбанк" – 38,40 грн – 38,99 грн,

"Райффайзен" – 38,30 грн – 38,95 грн,

Курс євро у банках:

"Приватбанк" – 40,10 грн – 41,10 грн,

"Ощадбанк" - 40,30 - 41,20 грн,

"Укрексімбанк" – 40,75 грн – 41,45 грн,

"Райффайзен" – 40,40 грн – 41,30 грн,

Курс злотого у банках:

"Приватбанк" – 8,29 грн – 8,74 грн,

"Ощадбанк" - 8,25 грн – 8,80 грн,

"Укрексімбанк" – 8,55 грн – 8,95 грн,

"Райффайзен" – 8,20 грн. – 9,00 грн.

Нагадаємо, Україна та МВФ досягли домовленостей про нову програму підтримки загальним розміром 15,6 млрд дол. Зокрема, програма допоможе нам профінансувати всі критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність.

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