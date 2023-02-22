Курс валют в Україні 22 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар не змінювався від 21 липня 2022-го.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 22 лютого. Курс долара не змінився. Євро здешевшало на 4 коп. Злотий знизився на 2 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обмежила зростання тарифів на світло. Однак, в уряді розглядається кілька різних концепцій лібералізації ринку електроенергії.
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