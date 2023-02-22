Курс валют в Україні 22 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар не змінювався від 21 липня 2022-го.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 22 лютого. Курс долара не змінився. Євро здешевшало на 4 коп. Злотий знизився на 2 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Офіційний курс валют НБУ Курс долара 1 долар США - 36,56 (0 коп.) Курс євро 1 євро - 39,98 (-4 коп.) Курс злотого 1 польський злотий - 8,20 (- 2 коп.) В обмінниках долар продають у середньому за 40,00 грн, а купують за 39,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 42,00 грн. Продають за 42,50 грн. Курс долара в банках: Приватбанк" - 39,10 грн- 39,60 грн

"Ощадбанк" - 39,50 грн - 40,30 грн

"Укрексімбанк" - 39,55 грн - 40,05 грн,

"Райффайзен" - 39,10 грн - 39,95 грн,

ПУМБ - 39,25 грн - 40,25 грн. Курс євро в банках: "Приватбанк" - 40,95 грн - 41,95 грн,

"Ощадбанк" - 41,60 грн - 42,50 грн,

"Укрексімбанк" - 41,80 грн - 42,50 грн,

"Райффайзен" - 41,80 грн - 42,50 грн,

ПУМБ - 41,50 грн - 42,50 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" - 8,20 грн - 9,00 грн,

"Укрексімбанк" - 8,70 грн - 9,10 грн,

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обмежила зростання тарифів на світло. Однак, в уряді розглядається кілька різних концепцій лібералізації ринку електроенергії.

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