Курс валют в Україні 23 березня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 23 березня. Курс долара не змінився. Євро зріс на 1 коп. Злотий підвищився на 2 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,42 грн (+1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,41 грн (+2 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 38,20 грн, а купують - за 38,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,90 грн, а продають за 41,50 грн.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" – 37,85- 38,35 грн

"Ощадбанк" – 38,20 - 39,00 грн

"Укрексімбанк" – 38,25 - 38,85 грн

"Райффайзен" – 38,30 - 38,95 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" – 39,90 - 40,90 грн

"Ощадбанк" – 40,40 - 41,20 грн

"Укрексімбанк" – 40,80- 41,50 грн

"Райффайзен" – 37,70 - 40,70 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,26 - 8,73 грн

"Ощадбанк" – 8,25 - 8,80 грн

"Укрексімбанк" – 8,60 - 9,00 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Нагадаємо, українці, які постраждали від російського вторгнення, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі від 100 тис. до 1 мільйона гривень. Відповідний законопроєкт уже ухвалений і переданий до головного комітету.

Читайте також:

Долар подешевшав: що відбувається - фінансовий експерт Сергій Фурса