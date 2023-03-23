Курс валют в Україні 23 березня: скільки коштують долар, євро та злотий

Долар стабільний від 21 липня 2022-го.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на 23 березня. Курс долара не змінився. Євро зріс на 1 коп. Злотий підвищився на 2 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,42 грн (+1 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,41 грн (+2 коп.)
В обмінниках долар продають у середньому за 38,20 грн, а купують - за 38,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,90 грн, а продають за 41,50 грн.
Курс долара в банках:
- "Приватбанк" – 37,85- 38,35 грн
- "Ощадбанк" – 38,20 - 39,00 грн
- "Укрексімбанк" – 38,25 - 38,85 грн
- "Райффайзен" – 38,30 - 38,95 грн
Курс євро в банках:
- "Приватбанк" – 39,90 - 40,90 грн
- "Ощадбанк" – 40,40 - 41,20 грн
- "Укрексімбанк" – 40,80- 41,50 грн
- "Райффайзен" – 37,70 - 40,70 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,26 - 8,73 грн
- "Ощадбанк" – 8,25 - 8,80 грн
- "Укрексімбанк" – 8,60 - 9,00 грн
- "Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн
Нагадаємо, українці, які постраждали від російського вторгнення, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі від 100 тис. до 1 мільйона гривень. Відповідний законопроєкт уже ухвалений і переданий до головного комітету.
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