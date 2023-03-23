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Курс валют в Україні 23 березня: скільки коштують долар, євро та злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют в Україні 23 березня: скільки коштують долар, євро та злотий

Фото: УНІАН

Долар стабільний від 21 липня 2022-го.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 23 березня. Курс долара не змінився. Євро зріс на 1 коп. Злотий підвищився на 2 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 39,42 грн (+1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,41  грн (+2  коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 38,20 грн, а купують - за 38,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,90 грн, а продають за 41,50 грн.

Курс долара в банках:

  • "Приватбанк" – 37,85- 38,35 грн
  • "Ощадбанк" – 38,20 - 39,00 грн
  • "Укрексімбанк" – 38,25 - 38,85 грн
  • "Райффайзен" – 38,30 - 38,95 грн

Курс євро в банках:

  • "Приватбанк" – 39,90 - 40,90 грн
  • "Ощадбанк" – 40,40 - 41,20 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,80- 41,50 грн
  • "Райффайзен" – 37,70 - 40,70 грн

Курс злотого в банках:

  • "Приватбанк" – 8,26 - 8,73 грн
  • "Ощадбанк" – 8,25 - 8,80 грн
  • "Укрексімбанк" – 8,60 - 9,00 грн
  • "Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Нагадаємо, українці, які постраждали від російського вторгнення, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі від 100 тис. до 1 мільйона гривень. Відповідний законопроєкт уже ухвалений і переданий до головного комітету.

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Дата публікації
Перегляди
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