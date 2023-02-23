Курс валют в Україні 23 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Офіційний курс долара - 36,56 грн
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 22 лютого. Курс долара не змінювався від липня 2022-го. Євро здешевшало на 5 коп. Злотий знизився на 1 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Нагадаємо, громадяни України з мінімальною заробітною платою та низькими доходами можуть отримувати житлову субсидію. Субсидія призначається, якщо доходи сім'ї не дають змоги самостійно платити за житлово-комунальні послуги. Обов’язковий відсоток платежу для кожної сім’ї залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.
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