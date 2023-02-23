Курс валют в Україні 23 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 22 лютого. Курс долара не змінювався від липня 2022-го. Євро здешевшало на 5 коп. Злотий знизився на 1 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Офіційний курс валют НБУ Курс долара 1 долар США - 36,56 (0 коп.) Курс євро 1 євро - 39,93 (-5 коп.) Курс злотого 1 польський злотий - 8,20 (-1 коп.) В обмінниках долар продають у середньому за 40,50 грн, а купують за 39, 00 грн. За євро в обмінниках пропонують 42,00 грн, продають за 42,55 грн. Курс долара в банках: Приватбанк" - 39,00 грн- 39,50 грн

"Ощадбанк" - 39,50 грн - 40,30 грн

"Укрексімбанк" - 39,40 грн - 39,90 грн,

"Райффайзен" - 39,10 грн - 39,95 грн,

ПУМБ - 39,25 грн - 40,25 грн. Курс євро в банках: "Приватбанк" - 40,85 грн - 41,85 грн,

"Ощадбанк" - 41,60 грн - 42,50 грн,

"Укрексімбанк" - 41,60 грн - 42,30 грн,

"Райффайзен" - 41,80 грн - 42,50 грн,

ПУМБ - 41,50 грн - 42,50 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" - 8,15 грн - 9,00 грн,

"Укрексімбанк" - 8,65 грн - 9,05 грн,

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, громадяни України з мінімальною заробітною платою та низькими доходами можуть отримувати житлову субсидію. Субсидія призначається, якщо доходи сім'ї не дають змоги самостійно платити за житлово-комунальні послуги. Обов’язковий відсоток платежу для кожної сім’ї залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

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