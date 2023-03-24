Курс валют в Україні 24 березня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 24 березня. Курс долара не змінився. Євро зріс на 34 коп. Злотий підвищився на 7 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,76 грн (+34 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,48 грн (+7 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 38,20 грн, а купують - за 38,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,90 грн, а продають за 41,50 грн.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" – 37,75- 38,25 грн

"Ощадбанк" – 38,20 - 38,95 грн

"Укрексімбанк" – 38,15 - 38,75 грн

"Райффайзен" – 38,00 - 38,80 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" – 40,20 - 41,20 грн

"Ощадбанк" – 40,40 - 41,25 грн

"Укрексімбанк" – 40,85- 41,55 грн

"Райффайзен" – 40,60 - 41,40 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,32 - 8,77 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 8,80 грн

"Укрексімбанк" – 8,70 - 9,10 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Нагадаємо, керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій розповів, що в квітні українська гривня продовжить зміцнюватися. Ймовірний курс долара перебуватиме в межах 38,00-38,50 грн.

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