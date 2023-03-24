Курс валют в Україні 24 березня: скільки коштують долар, євро та злотий

НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 24 березня. Курс долара не змінився. Євро зріс на 34 коп. Злотий підвищився на 7 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,76 грн (+34 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,48 грн (+7 коп.)
В обмінниках долар продають у середньому за 38,20 грн, а купують - за 38,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,90 грн, а продають за 41,50 грн.
Курс долара в банках:
- "Приватбанк" – 37,75- 38,25 грн
- "Ощадбанк" – 38,20 - 38,95 грн
- "Укрексімбанк" – 38,15 - 38,75 грн
- "Райффайзен" – 38,00 - 38,80 грн
Курс євро в банках:
- "Приватбанк" – 40,20 - 41,20 грн
- "Ощадбанк" – 40,40 - 41,25 грн
- "Укрексімбанк" – 40,85- 41,55 грн
- "Райффайзен" – 40,60 - 41,40 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,32 - 8,77 грн
- "Ощадбанк" – 8,30 - 8,80 грн
- "Укрексімбанк" – 8,70 - 9,10 грн
- "Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн
Нагадаємо, керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій розповів, що в квітні українська гривня продовжить зміцнюватися. Ймовірний курс долара перебуватиме в межах 38,00-38,50 грн.
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