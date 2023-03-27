Курс валют в Україні 27 березня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України на 27 березня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за вихідні здешевшав на 46 копійок і коштує 39,3 грн.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Офіційний курс польського злотого знизився на 10 копійок від рівня попереднього тижня і становить 8,38 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 38,2 грн. Купують по 38 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,9 грн. Продають за 41,5 грн.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" - 37,85 грн - 38,35 грн

"Ощадбанк" - 38,15 грн - 38,90 грн

"Укрексімбанк" - 38,20 грн - 38,80 грн

"Райффайзен" - 36,57 грн - 37,43 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 40,10 грн - 41,10 грн

"Ощадбанк" - 40,40 - 41,30 грн

"Укрексімбанк" - 41,00 грн - 41,70 грн

"Райффайзен" - 39,30 грн - 40,65 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" - 8,35 грн - 8,85 грн

"Укрексімбанк" - 8,65 грн - 9,10 грн

"Райффайзен" - 8,10 грн - 9,00 грн

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) планує тримати долар на рівні 36,56 грн до того моменту, поки ситуація на валютному ринку не покращиться, а інфляція не стабілізується.

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