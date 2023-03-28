Курс валют в Україні 28 березня: скільки коштують долар, євро та злотий

НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 28 березня. Курс долара не змінився. Євро зріс на 8 коп. Злотий підвищився на 2 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,38 грн (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,40 грн (+2 коп.)
В обмінниках долар продають у середньому за 38,20 грн. Купують за 38,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,80 грн, а продають за 41,00 грн.
Курс долара в банках:
- "Приватбанк" – 37,65- 38,15 грн
- "Ощадбанк" – 38,00 - 38,80 грн
- "Укрексімбанк" – 38,10 - 38,70 грн
- "Райффайзен" – 38,00 - 38,80 грн
Курс євро в банках:
- "Приватбанк" – 40,00 - 41,00 грн
- "Ощадбанк" – 40,40 - 41,30 грн
- "Укрексімбанк" – 40,65- 41,35 грн
- "Райффайзен" – 40,90 - 41,60 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,38 - 8,79 грн
- "Ощадбанк" – 8,30 - 8,80 грн
- "Укрексімбанк" – 8,55 - 9,00 грн
- "Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн
Нагадаємо, директор департаменту казначейства акціонерного товариства "КОМІНБАНК" Герман Марченко вважає, що в Україні у квітні курс долара і курс євро будуть перебувати у звичних коридорах. Наразі істотних економічних та військово-політичних причин для глобальних змін на валютному ринку немає.
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