Курс валют в Україні 28 березня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 28 березня. Курс долара не змінився. Євро зріс на 8 коп. Злотий підвищився на 2 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,38 грн (+8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,40 грн (+2 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 38,20 грн. Купують за 38,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,80 грн, а продають за 41,00 грн.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" – 37,65- 38,15 грн

"Ощадбанк" – 38,00 - 38,80 грн

"Укрексімбанк" – 38,10 - 38,70 грн

"Райффайзен" – 38,00 - 38,80 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Ощадбанк" – 40,40 - 41,30 грн

"Укрексімбанк" – 40,65- 41,35 грн

"Райффайзен" – 40,90 - 41,60 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,38 - 8,79 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 8,80 грн

"Укрексімбанк" – 8,55 - 9,00 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Нагадаємо, директор департаменту казначейства акціонерного товариства "КОМІНБАНК" Герман Марченко вважає, що в Україні у квітні курс долара і курс євро будуть перебувати у звичних коридорах. Наразі істотних економічних та військово-політичних причин для глобальних змін на валютному ринку немає.

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