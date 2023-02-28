Курс валют в Україні 28 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс долара залишається на рівні 36,56 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют віворок, 28 лютого. Курс долара не змінився від липня 2022-го. Євро здешевшало на 3 коп. Злотий знизився на 1 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Нагадаємо, після індексації в березні 2023 року пенсії українських пенсіонерів зростуть на 20%. Розмір підвищення розраховуватиметься індивідуально. В середньому підвищення пенсій в Україні становитиме 400-700 гривень. Усі можливі надбавки – доплата за вік, стаж тощо – не підвищуватимуться.
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