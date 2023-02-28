Курс валют в Україні 28 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют віворок, 28 лютого. Курс долара не змінився від липня 2022-го. Євро здешевшало на 3 коп. Злотий знизився на 1 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Офіційний курс валют НБУ Курс долара 1 долар США - 36,56 (0 коп.) Курс євро 1 євро - 38,61 (-3 коп.) Курс злотого 1 польський злотий - 8,18 (-1 коп.) В обмінниках долар продають у середньому за 40,20 грн, купують - за 39,50 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,60 грн, а продають за 42,60 грн. Курс долара в банках: Приватбанк" - 38,60 грн- 39,10 грн

"Ощадбанк" - 38,95 грн - 40,00 грн

"Укрексімбанк" - 39,25 грн - 39,75 грн,

"Райффайзен" - 39,20 грн - 39,90 грн,

ПУМБ - 39,00 грн - 40,00 грн. Курс євро в банках: "Приватбанк" - 40,20 грн - 41,20 грн,

"Ощадбанк" - 40,80 грн - 41,90 грн,

"Укрексімбанк" - 41,15 грн - 41,85 грн,

"Райффайзен" - 41,30 грн - 41,90 грн,

ПУМБ - 41,00 грн - 42,00 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" - 8,15 грн - 8,90 грн,

"Укрексімбанк" - 8,60 грн - 9,00 грн,

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, після індексації в березні 2023 року пенсії українських пенсіонерів зростуть на 20%. Розмір підвищення розраховуватиметься індивідуально. В середньому підвищення пенсій в Україні становитиме 400-700 гривень. Усі можливі надбавки – доплата за вік, стаж тощо – не підвищуватимуться.

Читайте також: