Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курс валют в Україні 28 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1888
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Курс валют в Україні 28 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Фото: pixabay.com

Курс долара залишається на рівні 36,56 грн.

Національний банк України встановив офіційний курс валют віворок, 28 лютого. Курс долара не змінився від липня 2022-го. Євро здешевшало на 3 коп. Злотий знизився на 1 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Офіційний курс валют НБУ

Курс долара 

  • 1 долар США - 36,56 (0 коп.)

Курс євро 

  • 1 євро - 38,61  (-3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий -  8,18 (-1 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 40,20 грн, купують - за 39,50 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,60 грн, а продають за 42,60 грн.

Курс долара в банках:

  • Приватбанк" - 38,60 грн- 39,10 грн
  • "Ощадбанк" - 38,95 грн - 40,00 грн
  • "Укрексімбанк" - 39,25 грн - 39,75 грн,
  • "Райффайзен" - 39,20 грн - 39,90 грн,
  • ПУМБ - 39,00 грн - 40,00 грн.

Курс євро в банках:

  • "Приватбанк" - 40,20 грн - 41,20 грн,
  • "Ощадбанк" - 40,80 грн - 41,90 грн,
  • "Укрексімбанк" - 41,15 грн - 41,85 грн,
  • "Райффайзен" - 41,30 грн - 41,90 грн,
  • ПУМБ - 41,00 грн - 42,00 грн.

Курс злотого в банках:

  • "Ощадбанк" - 8,15 грн - 8,90 грн,
  • "Укрексімбанк" - 8,60 грн - 9,00 грн,
  • "Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, після індексації в березні 2023 року пенсії українських пенсіонерів зростуть на 20%. Розмір підвищення розраховуватиметься індивідуально. В середньому підвищення пенсій в Україні становитиме 400-700 гривень. Усі можливі надбавки – доплата за вік, стаж тощо – не підвищуватимуться.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1888
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація