Курс валют в Україні 29 березня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 29 березня. Курс долара не змінився. Євро здорожчало на 23 коп. Злотий підвищився на 6 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,61 грн (+23 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,46 грн (+6 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 38,20 грн, купують - за 38,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,80 грн, а продають - за 41,00 грн.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" – 37,45- 37,95 грн

"Ощадбанк" – 37,60 - 38,70 грн

"Укрексімбанк" – 37,85 - 38,35 грн

"Райффайзен" – 37,90 - 38,60 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" – 39,90 - 40,90 грн

"Ощадбанк" – 40,40 - 41,25 грн

"Укрексімбанк" – 40,55- 41,15 грн

"Райффайзен" – 40,70 - 41,40 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,38 - 8,79 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 8,85 грн

"Укрексімбанк" – 8,55 - 8,95 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Нагадаємо, за прогнозом директорки департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, цього тижня можливе незначне посилення волатильності на готівковому ринку. Це пов'язано з перехідним періодом — кінець місяця і виплати населенню зарплат.

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