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Курс валют в Україні 3 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют в Україні 3 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Фото: УНІАН

Курс долара зафіксовано на рівні 36,56 грн від літа минулого року.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 3 березня. Курс долара не змінився. Євро здешевшало на 29 коп. Злотий зменшився на 8 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Офіційний курс валют НБУ

Курс долара 

  • 1 долар США - 36,56 (0 коп.)

Курс євро 

  • 1 євро -  38,78 (-29 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий -   8,27 (-8 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 40,00 грн, а купують - за 38,90 грн. За євро пропонують 40,60 грн, а продають за 41,60 грн.

Курс долара в банках:

  • Приватбанк" - 38,40 грн - 38,90 грн
  • "Ощадбанк" - 38,30 грн - 39,95 грн
  • "Укрексімбанк" - 38,60 грн - 39,50 грн,
  • "Райффайзен" - 38,50 грн - 39,30 грн,
  • ПУМБ - 38,50 грн - 39,25 грн.

Курс євро в банках:

  • "Приватбанк" - 40,00 грн - 41,00 грн,
  • "Ощадбанк" - 39,50 - 41,80 грн,
  • "Укрексімбанк" - 40,60 грн - 41,50 грн,
  • "Райффайзен" - 39,80 грн - 41,00 грн,
  • ПУМБ - 40,50 грн - 41,25 грн.

Курс злотого в банках:

  • "Ощадбанк" - 8,20 грн - 8,90 грн,
  • "Укрексімбанк" - 8,60 грн - 8,90 грн,
  • "Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, банкір Юрій Крохмаль вважає, що навесні 2023-го курс долара продовжить падіння. Натомість гривня буде надалі зміцнюватися. За його словами, зміцнення гривні буде тривати до тих пір, поки триває посівна, а також відбувається закупівля всього для цього необхідного.

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Дата публікації
Перегляди
1883
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