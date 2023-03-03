Курс валют в Україні 3 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс долара зафіксовано на рівні 36,56 грн від літа минулого року.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 3 березня. Курс долара не змінився. Євро здешевшало на 29 коп. Злотий зменшився на 8 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Офіційний курс валют НБУ Курс долара 1 долар США - 36,56 (0 коп.) Курс євро 1 євро - 38,78 (-29 коп.) Курс злотого 1 польський злотий - 8,27 (-8 коп.) В обмінниках долар продають у середньому за 40,00 грн, а купують - за 38,90 грн. За євро пропонують 40,60 грн, а продають за 41,60 грн. Курс долара в банках: Приватбанк" - 38,40 грн - 38,90 грн

"Ощадбанк" - 38,30 грн - 39,95 грн

"Укрексімбанк" - 38,60 грн - 39,50 грн,

"Райффайзен" - 38,50 грн - 39,30 грн,

ПУМБ - 38,50 грн - 39,25 грн. Курс євро в банках: "Приватбанк" - 40,00 грн - 41,00 грн,

"Ощадбанк" - 39,50 - 41,80 грн,

"Укрексімбанк" - 40,60 грн - 41,50 грн,

"Райффайзен" - 39,80 грн - 41,00 грн,

ПУМБ - 40,50 грн - 41,25 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" - 8,20 грн - 8,90 грн,

"Укрексімбанк" - 8,60 грн - 8,90 грн,

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, банкір Юрій Крохмаль вважає, що навесні 2023-го курс долара продовжить падіння. Натомість гривня буде надалі зміцнюватися. За його словами, зміцнення гривні буде тривати до тих пір, поки триває посівна, а також відбувається закупівля всього для цього необхідного.

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