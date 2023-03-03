Курс валют в Україні 3 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс долара зафіксовано на рівні 36,56 грн від літа минулого року.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 3 березня. Курс долара не змінився. Євро здешевшало на 29 коп. Злотий зменшився на 8 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Нагадаємо, банкір Юрій Крохмаль вважає, що навесні 2023-го курс долара продовжить падіння. Натомість гривня буде надалі зміцнюватися. За його словами, зміцнення гривні буде тривати до тих пір, поки триває посівна, а також відбувається закупівля всього для цього необхідного.
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