Курс валют в Україні 3 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 3 лютого. За добу курс долара не змінився. Євро зріс у ціні на 34 коп. Злотий додав ще 8 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Офіційний курс валют НБУ

Курс долара

1 долар США - 36,56 (0 коп.)

Курс євро

1 євро - 40,17 (+34 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий - 8,53 (+7 коп.)

На міжбанку долар купують по 36,56 грн, а продають - по 36,93 грн. Євро купують 39,88 грн, а продають за 40,28 грн.

Курс долара в банках:

Приватбанк" - 39,40 грн - 39,90 грн

"Ощадбанк" - 39,95 грн - 40,70 грн

"Укрексімбанк" - 40,05 грн - 40,55 грн,

"Райффайзен" - 39,90 грн - 40,55 грн,

ПУМБ - 40,00 грн - 41,00 грн.

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 42,50 грн - 43,50 грн,

"Ощадбанк" - 42,80 грн - 43,80 грн,

"Укрексімбанк" - 43,15 грн - 43,95 грн,

"Райффайзен" - 43,00 грн - 43,80 грн,

ПУМБ - 43,25 грн - 44,25 грн.

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" - 8,10 грн - 8,85 грн,

"Ощадбанк" - 8,40 грн - 9,15 грн,

"Укрексімбанк" - 8,95 грн - 9,45 грн,

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємл, у січні цього року українці продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на загальну суму 1 227,9 млн доларів (в еквіваленті), а також купили на 1 791,9 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 564,0 млн доларів. Обсяг купівлі доларів у січні 2023 року є максимальним за останні роки.

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