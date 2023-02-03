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Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
Відео
Рецепти
Спецпроєкти
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Курс валют в Україні 3 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют в Україні 3 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
Фото: УНІАН
Долар, за офіційним курсом, коштує 36,56 грн.
Курс валют в Україні 2 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
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