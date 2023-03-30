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Курс валют в Україні 30 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют в Україні 30 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Фото: УНІАН

Долар залишається стабільним.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 30 березня. Курс долара не змінився. Євро здорожчало на 8 коп. Злотий підвищився на 1 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 39,69 грн (+8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий –  8,47 грн (+1 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 37,90 грн. Купують за 37,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,60 грн. Продають за 41,00 грн.

Курс долара в банках:

  • "Приватбанк" – 37,25- 37,75 грн
  • "Ощадбанк" – 37,60 - 38,65 грн
  • "Укрексімбанк" – 37,60 - 38,20 грн
  • "Райффайзен" – 37,30 - 38,20 грн

Курс євро в банках:

  • "Приватбанк" – 38,85 - 40,85 грн
  • "Ощадбанк" – 40,40 - 41,25 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,45- 41,15 грн
  • "Райффайзен" – 40,50 - 41,50 грн

Курс злотого в банках:

  • "Приватбанк" – 8,40 - 8,77 грн
  • "Ощадбанк" – 8,30 - 8,85 грн
  • "Укрексімбанк" – 8,55 - 8,95 грн
  • "Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Нагадаємо, в Україні запроваджують зміни у виплату пенсій для кожної з категорій. Індексація пенсій буде диференційована по категоріях — для науковців, держслужбовців.

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Дата публікації
Перегляди
1742
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