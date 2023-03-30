Курс валют в Україні 30 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар залишається стабільним.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на 30 березня. Курс долара не змінився. Євро здорожчало на 8 коп. Злотий підвищився на 1 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,69 грн (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,47 грн (+1 коп.)
В обмінниках долар продають у середньому за 37,90 грн. Купують за 37,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,60 грн. Продають за 41,00 грн.
Курс долара в банках:
- "Приватбанк" – 37,25- 37,75 грн
- "Ощадбанк" – 37,60 - 38,65 грн
- "Укрексімбанк" – 37,60 - 38,20 грн
- "Райффайзен" – 37,30 - 38,20 грн
Курс євро в банках:
- "Приватбанк" – 38,85 - 40,85 грн
- "Ощадбанк" – 40,40 - 41,25 грн
- "Укрексімбанк" – 40,45- 41,15 грн
- "Райффайзен" – 40,50 - 41,50 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,40 - 8,77 грн
- "Ощадбанк" – 8,30 - 8,85 грн
- "Укрексімбанк" – 8,55 - 8,95 грн
- "Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн
Нагадаємо, в Україні запроваджують зміни у виплату пенсій для кожної з категорій. Індексація пенсій буде диференційована по категоріях — для науковців, держслужбовців.
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