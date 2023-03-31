Курс валют в Україні 31 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 31 березня. Курс долара не змінився. Євро здорожчало на 9 коп. Злотий підвищився на 3 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,78 грн (+9 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,50 грн (+3 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 37,95 грн. Купують за 37,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,65 грн. Продають за 41,50 грн.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" – 37,25- 37,75 грн

"Ощадбанк" – 37,55 - 38,55 грн

"Укрексімбанк" – 37,60 - 38,20 грн

"Райффайзен" – 37,50 - 38,30 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" – 38,95 - 40,95 грн

"Ощадбанк" – 40,35 - 41,15 грн

"Укрексімбанк" – 40,45- 41,15 грн

"Райффайзен" – 40,40 - 41,20 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,43 - 8,78 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 8,85 грн

"Укрексімбанк" – 8,50 - 8,95 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Нагадаємо, аналітик Олексій Козирєв повідомив, що безготівковий долар буде коштувати від 36,56 до 36,93 грн/дол. Тим часом, вартість долара в обмінниках фінансових компаній очікується в межах 37,20 - 38,50 грн/дол.

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