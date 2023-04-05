Курс валют в Україні 5 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар не змінювався від 21 липня 2022 року.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 31 березня. Курс долара не змінився. Євро здорожчало на 10 коп. Злотий підвищився на 3 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,86 грн (+10 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,53 грн (+3 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 36,90 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,00 грн. Продають за 40,50 грн.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" – 37,70 - 38,20 грн

"Ощадбанк" – 36,70 - 38,00 грн

"Укрексімбанк" – 37,00 - 37,60 грн

"Райффайзен" – 36,80 - 37,40 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" – 39,45 - 40,45 грн

"Ощадбанк" – 39,90 - 40,90 грн

"Укрексімбанк" – 40,00- 40,70 грн

"Райффайзен" – 40,20 - 41,10 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,52 - 8,80 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 8,80 грн

"Укрексімбанк" – 8,45 - 8,90 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Нагадаємо, аналітик Олексій Козирєв повідомив, що безготівковий долар буде коштувати від 36,56 до 36,93 грн/дол. Тим часом, вартість долара в обмінниках фінансових компаній очікується в межах 37,20 - 38,50 грн/дол.

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