Курс валют в Україні 6 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 6 березня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за вихідні здорожчав на 2 копійки і коштує 38,8 грн.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс польського злотого знизився на 3 копійки від рівня попереднього тижня і становить 8,24 грн.

В обмінниках долар продають у середньому по 39,03 грн. Купують за 38,85 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,87 грн. Продають за 41,06 грн.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" - 38,40 грн - 38,90 грн

"Ощадбанк" - 38,50 грн - 39,70 грн

"Укрексімбанк" - 37,50 грн - 38,40 грн

"Райффайзен" - 38,20 грн - 39,20 грн

ПУМБ - 38,50 грн - 39,25 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 40,00 грн - 41,00 грн

"Ощадбанк" 40,15 - 41,50 грн

"Укрексімбанк" - 39,85 грн - 40,40 грн

"Райффайзен" - 40,10грн - 41,30 грн

ПУМБ - 40,50 грн - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" - 8,20 грн - 8,70 грн

"Ощадбанк" - 8,10 грн - 8,85 грн

"Укрексімбанк" - 8,50 грн - 9,00 грн

"Райффайзен" - 8,10 грн - 9,00 грн

Раніше стало відомо, що Кабмін України очікує, що 2023 року курс долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін становитиме 30,6%.

Згідно з макропрогнозом, на початку 2023 року курс долара буде 42 грн, а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн за долар. ВВП України зросте на 4,6%.

Заморожена гривня: чи відпустить Нацбанк її у вільне плавання?

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