Курс валют в Україні 6 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро здешевшав на 19 копійок і коштує 39,98 грн. Курс долара стабільний.

Національний банк України на 6 лютого встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн.

Євро за вихідні здешевшав на 19 копійок і коштує 39,98 грн.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Минулої п'ятниці офіційний курс євро вперше перевищив 40 грн.

Офіційний курс польського злотого знизився на 1 копійку від рівня попереднього тижня і становить 8,52 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,15 грн. Купують за 40,15 грн.

За євро в обмінниках пропонують 43,45 грн. Продають за 43,69 грн.

Курс долара в банках:

Приватбанк" - 39,50 грн - 40,00 грн

"Ощадбанк" - 39,80 грн - 40,60 грн

"Укрексімбанк" - 39,80 грн - 40,30 грн

"Райффайзен" - 39,80 грн - 40,55 грн

ПУМБ - 40,00 грн - 41,00 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 42,35 грн - 43,35 грн

"Ощадбанк" - 42,80 грн - 43,80 грн

"Укрексімбанк" - 43,05 грн - 43,85 грн

"Райффайзен" - 43,00 грн - 43,70 грн

ПУМБ - 43,25 грн - 44,25 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" - 8,10 грн - 8,85 грн

"Ощадбанк" - 8,40 грн - 9,20 грн

"Укрексімбанк" - 8,85 грн - 9,35 грн

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн

Нагадаємо, у січні поточного року українці продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на загальну суму 1 227,9 млн доларів (в еквіваленті), а також купили на 1 791,9 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 564,0 млн доларів.

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