Курс валют в Україні 7 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар залишається стабільним.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 7 березня. Курс долара не змінився. Євро здорожчало на 11 коп. Злотий зріс на 2 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Нагадаємо, в Україні запроваджують зміни у виплату пенсій для кожної з категорій. Індексація пенсій буде диференційована по категоріях — для науковців, держслужбовців.
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