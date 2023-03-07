Курс валют в Україні 7 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 7 березня. Курс долара не змінився. Євро здорожчало на 11 коп. Злотий зріс на 2 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара 1 долар США - 36,56 (0 коп.) Курс євро 1 євро - 38,91 (+11 коп.) Курс злотого 1 польський злотий - 8,26(+2 коп.) В обмінниках долар продають у середньому за 39,00 грн, купують за 38,86 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,07 грн, а продають за 41,06 грн. Курс долара в банках: Приватбанк" - 38,30 грн - 38,80 грн

"Ощадбанк" - 38,50 грн - 39,70 грн

"Укрексімбанк" - 38,70 грн - 39,30 грн,

"Райффайзен" - 38,20 грн - 39,30 грн,

ПУМБ - 38,50 грн - 39,25 грн. Курс євро в банках: "Приватбанк" - 40,00 грн - 41,00 грн,

"Ощадбанк" - 40,15 - 41,50 грн,

"Укрексімбанк" - 40,70 грн - 41,40 грн,

"Райффайзен" - 40,10 грн - 41,30 грн,

ПУМБ - 40,50 грн - 41,25 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" - 8,20 грн - 8,85 грн,

"Укрексімбанк" - 8,60 грн - 8,95 грн,

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, в Україні запроваджують зміни у виплату пенсій для кожної з категорій. Індексація пенсій буде диференційована по категоріях — для науковців, держслужбовців.

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