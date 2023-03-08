Курс валют в Україні 8 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 8 березня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за добу здорожчав на 10 копійок і коштує 39,01 грн.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс польського злотого підвищився на 5 копійок від рівня попереднього дня і становить 8,31 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 38,8 грн. Купують по 38,5 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,7 грн. Продають за 40,9 грн.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" - 38,10 грн - 38,60 грн

"Ощадбанк" - 38,50 грн - 39,55 грн

"Укрексімбанк" - 38,40 грн - 39,05 грн

"Райффайзен" - 36,57 грн - 37,43 грн

ПУМБ - 38,50 грн - 39,95 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 39,90 грн - 40,90 грн

"Ощадбанк" - 40,20 - 41,40 грн

"Укрексімбанк" - 40,50 грн - 41,20 грн

"Райффайзен" - 38,70 грн - 39,95 грн

ПУМБ - 40,50 грн - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" - 8,20 грн - 8,85 грн

"Укрексімбанк" - 8,60 грн - 8,95 грн

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн

Раніше стало відомо, що Кабмін України очікує, що 2023 року курс долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін становитиме 30,6%.

Згідно з макропрогнозом, на початку 2023 року курс долара буде 42 грн, а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн за долар. ВВП України зросте на 4,6%.

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