Курс валют в Україні 8 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 8 лютого. За добу курс долара не змінився. Євро подешевшало на 26 коп. Злотий втратив 11 коп.

Про це повідомляє Нацбанк. Офіційний курс валют НБУ Курс долара 1 долар США - 36,56 (0 коп.) Курс євро 1 євро - 39,14 (-26 коп.) Курс злотого 1 польський злотий - 8,23 (-11 коп.) В обмінниках долар продають у середньому за 41,11 грн, а купують за 40,26 грн. За євро в обмінниках пропонують 43,45 грн, а продають за 43,69 грн. Курс долара в банках: Приватбанк" - 39,50 грн - 40,00 грн

"Ощадбанк" - 39,80 грн - 40,55 грн

"Укрексімбанк" - 39,90 грн - 40,40 грн,

"Райффайзен" - 39,70 грн - 40,45 грн,

ПУМБ - 39,75 грн - 40,75 грн. Курс євро в банках: "Приватбанк" - 41,65 грн - 4,65 грн,

"Ощадбанк" - 42,50 грн - 43,55 грн,

"Укрексімбанк" - 42,55 грн - 43,35 грн,

"Райффайзен" - 43,10 грн - 43,95 грн,

ПУМБ - 43,25 грн - 44,25 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" - 8,30 грн - 9,20 грн,

"Укрексімбанк" - 8,60 грн - 9,20 грн,

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, банки повинні обмінювати долари з незначними ушкодженнями на нові. За такий обмін потрібно заплатити встановлену банком комісію. Банк може відправити банкноти на експертизу, яка може тривати досить довго.

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