Курс валют в Україні 8 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс американського долара не змінювався від 21 липня 2022-го.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 8 лютого. За добу курс долара не змінився. Євро подешевшало на 26 коп. Злотий втратив 11 коп.
Нагадаємо, банки повинні обмінювати долари з незначними ушкодженнями на нові. За такий обмін потрібно заплатити встановлену банком комісію. Банк може відправити банкноти на експертизу, яка може тривати досить довго.
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