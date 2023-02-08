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Курс валют в Україні 8 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют в Україні 8 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Фото: ТСН.ua

Курс американського долара не змінювався від 21 липня 2022-го.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 8 лютого. За добу курс долара не змінився. Євро подешевшало на 26 коп. Злотий втратив 11 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Офіційний курс валют НБУ

Курс долара 

  • 1 долар США - 36,56 (0 коп.)

Курс євро 

  • 1 євро - 39,14 (-26 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий - 8,23 (-11 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 41,11 грн, а купують за 40,26 грн. За євро в обмінниках пропонують 43,45 грн, а продають за 43,69 грн.

Курс долара в банках:

  • Приватбанк" - 39,50 грн - 40,00 грн
  • "Ощадбанк" - 39,80 грн - 40,55 грн
  • "Укрексімбанк" - 39,90 грн - 40,40 грн,
  • "Райффайзен" - 39,70 грн - 40,45 грн,
  • ПУМБ - 39,75 грн - 40,75 грн.

Курс євро в банках:

  • "Приватбанк" - 41,65 грн - 4,65 грн,
  • "Ощадбанк" - 42,50 грн - 43,55 грн,
  • "Укрексімбанк" - 42,55 грн - 43,35 грн,
  • "Райффайзен" - 43,10 грн - 43,95 грн,
  • ПУМБ - 43,25 грн - 44,25 грн.

Курс злотого в банках:

  • "Ощадбанк" - 8,30 грн - 9,20 грн,
  • "Укрексімбанк" - 8,60 грн - 9,20 грн,
  • "Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, банки повинні обмінювати долари з незначними ушкодженнями на нові. За такий обмін потрібно заплатити встановлену банком комісію. Банк  може відправити банкноти на експертизу, яка може тривати досить довго.

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Дата публікації
Перегляди
538
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