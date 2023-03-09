Курс валют в Україні 9 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар залишається стабільним.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на 9 березня. Курс долара не змінився. Євро здешевшало на 5 коп. Злотий знизився на 7 коп.
Про це повідомляє НБУ.
Курс долара
- 1 долар США - 36,56 (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро - 38,56 (+5 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий - 8,24 (-7 коп.)
В обмінниках долар продають у середньому за 38,60 грн, а купують за 38,30 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн, а продають за 40,90 грн.
Курс долара в банках:
- "Приватбанк" - 37,95 грн - 38,45 грн
- "Ощадбанк" - 38,35 грн - 39,40 грн
- "Укрексімбанк" - 38,30 грн - 38,90 грн
- "Райффайзен" - 37,90 грн - 38,70 грн
- ПУМБ - 38,25 грн - 39,00 грн
Курс євро в банках:
- "Приватбанк" - 39,45 грн - 40,45 грн
- "Ощадбанк" - 40,10 - 41,10 грн
- "Укрексімбанк" - 40,10 грн - 41,80 грн
- "Райффайзен" - 39,90 грн - 40,85 грн
- ПУМБ - 40,25 грн - 41,00 грн
Курс злотого в банках:
- "Ощадбанк" - 8,20 грн - 8,85 грн
- "Укрексімбанк" - 8,45 грн - 8,85 грн
- "Райффайзен" - 8,20 грн - 9,00 грн
Нагадаємо, у лютому 2023 року ситуація на валютному ринку України покращилася. Однією з причин стабілізації ситуації на валютному ринку України було припинення фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії гривні з боку Національного банку.
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