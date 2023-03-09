Курс валют в Україні 9 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 9 березня. Курс долара не змінився. Євро здешевшало на 5 коп. Злотий знизився на 7 коп.

Про це повідомляє НБУ.

Курс долара

1 долар США - 36,56 (0 коп.)

Курс євро

1 євро - 38,56 (+5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий - 8,24 (-7 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 38,60 грн, а купують за 38,30 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн, а продають за 40,90 грн.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" - 37,95 грн - 38,45 грн

"Ощадбанк" - 38,35 грн - 39,40 грн

"Укрексімбанк" - 38,30 грн - 38,90 грн

"Райффайзен" - 37,90 грн - 38,70 грн

ПУМБ - 38,25 грн - 39,00 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 39,45 грн - 40,45 грн

"Ощадбанк" - 40,10 - 41,10 грн

"Укрексімбанк" - 40,10 грн - 41,80 грн

"Райффайзен" - 39,90 грн - 40,85 грн

ПУМБ - 40,25 грн - 41,00 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" - 8,20 грн - 8,85 грн

"Укрексімбанк" - 8,45 грн - 8,85 грн

"Райффайзен" - 8,20 грн - 9,00 грн

Нагадаємо, у лютому 2023 року ситуація на валютному ринку України покращилася. Однією з причин стабілізації ситуації на валютному ринку України було припинення фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії гривні з боку Національного банку.

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