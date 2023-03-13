Курс валют в Україні цього тижня: скільки коштуватимуть долар та євро 13-17 березня

За словами фінексперта, цими днями на готівковому ринку з курсом долара особливих загроз для громадян не буде.

Цього тижня Нацбанк продовжить курс долара в межах 36,5686 – 36,9343 грн. Ціна долара при купівлі/продажу в банках буде коливатися в межах дуже широкого коридору від 37,80 до 39,30 грн, а євро — від 39,00 до 41,80 грн.

Про це заявив аналітик Олексій Козирєв, передає "Мінфін".

За його словами, в обмінниках фінкомпаній цінники долара та євро традиційно будуть у вужчих межах:

долар — коридор купівлі та продажу від 37,90 до 38,85 грн,

євро — коридор купівлі та продажу від 40,10 до 41,30 грн.

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"Цими днями на готівковому ринку з курсом долара особливих загроз для громадян не буде. Тому панікувати через ситуативне зниження курсу американської валюти в Україні не варто. Хоча фінансисти і продовжать спроби занижувати котирування по долару. Але вже відчувається, що потенціал просідання готівкового курсу поступово видихається і "дно" вже близько", — пояснив експерт.

На думку Козирєва, на валютному міжбанку особливих загроз для безготівкового курсу долара немає. А ось курс безготівкового євро повністю залежатиме від поведінки пари євро/долар на зовнішніх ринках із поправкою на курс долара щодо гривні.

Нагадаємо, скільки коштують долар, євро та злотий сьогодні, 13 березня.

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