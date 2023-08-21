Курс валют в Україні: долар помітно подорожчав, а його вартість "роздвоїлась" – чого очікувати в серпні

Чому подорожчання валюти почалось на два тижні раніше, ніж очікували експерти?

Головних новин за тиждень на готівковому ринку валют було дві: перша – повільне, але впевнене подорожчання як долара, так і євро, друга – значно збільшилась різниця між вартістю готівки у банках та пунктах обміну валют (ПОВ). Курси "роздвоїлись" настільки серйозно, що їх тепер треба розглядати окремо для банків і окремо для ПОВ, а не в середньому.

Чому подорожчання валюти почалось на два тижні раніше, ніж очікували експерти, що буде з курсом далі, чи варто зараз вкладати кошти у валюту, аби зберегти їх від знецінення, що наразі вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на прийдешньому тижні;

продавати чи купувати готівкову валюту

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Долар почав помітно дорожчати з понеділка, 14 серпня / Фото: Associated Press

Що відбувається на ринку

За інформацією спеціалізованих сайтів, таких як finance.ua та minfin.com.ua, на "білому ринку", це банки та ПОВ, долар почав помітно дорожчати з понеділка, 14 серпня.

У банках середній курс нагадував синусоїду з максимумом у 37,70 грн/долар у продажу (+1,5 грн на 15 серпня) у продажу і 37,05 грн/долар у покупці (+1,4 грн на 15 серпня). На 16 серпня вже було на 90 коп. дешевше, 17-го – зміна тренду на висхідний, на вихідні курс знову пішов униз і зупинився відповідно на 36,87 і 36,18 грн/долар.

Тобто за тиждень долар подорожчав у банках на 50 коп. у продажу і на 60 коп. у покупці. Однак насправді доларів по 37 гривень і дешевше у банках не було, реальний курс продажу починався від 38+ грн. У ПОВ висхідний тренд залишився сталим, за тиждень долар подорожчав у продажу в середньому до 38,25 грн (+75 коп.), в покупці до 37,68 грн (+60 коп.).

Середній курс євро весь тиждень поступово зростав як у банках, так і в ПОВ. На вихідних один євро коштував у банках 41 грн у продажу (+50 коп. за тиждень) і 40,10 грн у покупці (+40 коп.), у ПОВ відповідно 41,90 (+40 коп.) і 41,40 (+50 коп.). Тобто теоретично можна було заробити, купивши євровалюту в банках і тут же здавши їх у ПОВ. Але тільки теоретично, бо таких дешевих євро в банках також не знайти, реальний курс продажу був на гривню вищим.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, з вівторка спостерігалось повільне незначне подорожчання долара як долара, так і євро. У підсумку на вихідних долар подорожчав на 65 коп. (до 38,10 грн/долар) у продажу і на 50 коп. (до 37,60 грн/долар) у покупці. Євро відповідно на 50 коп. (до 41,85 грн/євро) і на 60 коп. (до 41,50 грн/євро). Як видно, курси зараз близькі як на "білому", так і на "чорному" ринку.

Офіційний курс Нацбанку не змінився – 36,56 грн/долар. Офіційний курс євро впав за тиждень на 42 коп., до 39,84 грн/євро. На понеділок, 21 серпня, НБУ встановив курс 39,72 грн/євро (-49 коп.) .

Ринок на два тижні раніше почав готуватися до осіннього зростання курсу. / Фото: УНІАН

Чого очікувати на прийдешньому тижні

Експерти говорять, що ринок на два тижні раніше почав готуватися до осіннього зростання курсу.

Андрій Шевчишин прогнозує: на цьому тижні долар і євро й далі дорожчатимуть.

"На ринку швидко зростає попит на валюту, як безготівкову, так і готівкову, а пропозиції не збільшуються, – аналізує Андрій Шевчишин. – Нацбанк намагається задовольняти цей попит, за тиждень продаж ним валюти зріс у 1,5 рази, до 360 млн доларів. Імпорт суттєво випереджає експорт, банки цікавляться валютною готівкою, накопичують її, готуються до традиційного осіннього подорожчання долара. Дно пройдено, тепер тренд тільки вгору".

З цим згодний і Олександр Охріменко. За його словами, ми спостерігаємо активізацію бізнесу, характерну для довоєнного часу. Тобто економіка України працює.

"Малий бізнес активно спустошує "сірий" ринок, до якого має відношення частина ПОВ, і також "чорний" ринок. Саме тому почалося зростання курсу. На тижні долар утримається вище 38 грн/долар у продажу", – оцінив Олександр Охріменко.

Олег Пендзин пояснив, які макроекономічні показники впливатимуть на те, що гривня й надалі дешевшатиме.

"До 15 вересня уряд повинен буде підготувати держбюджет на 2024 рік, а, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, Україна досі не має від західних партнерів кредитних гарантій на наступний рік, – констатував Олег Пендзин. – А кредитні гарантії – це основа для формування валютного курсу. Зараз наші кредитори перевіряють ефективність і законність використання вже наданих коштів, і допоки триватиме аудит, невідомо. Ця невизначеність негативно впливає на ситуацію на валютному ринку, але запас міцності, аби стримувати девальвацію гривні, у Нацбанку поки є. Стосовно прогнозу на прийдешній тиждень – долар повільно, але не критично дорожчатиме, готівковий курс перебуватиме у коридорі 37,8-38,5 грн/долар".

Продавати чи купувати валюту

Прогнози експертів різні.

Олег Пендзин, як і раніше, вважає: ще не минув час, аби заробити на коротких, терміном на 1-3 місяці, гривневих депозитах. Експерт нагадав, що у липні в Україні було зафіксовано дефляцію, тобто зниження цін, на 0,6%.

"З початку року інфляція склала 4%, а банки пропонують короткі депозити від 16% річних і більше, тобто за місяць можна заробити мінімум 1,33%, за три місяці – мінімум 4%, – підрахував Олег Пендзин. – Очевидно, що вагомий дохід отримаєте, якщо сума депозиту буде значною, не 1-2 тисячі гривень, а хоча б 1000 доларів в еквіваленті. Тоді за місяць дохід складе понад 500 грн, за три місяці – понад 1500 грн. Математично це означає збереження заощаджень від знецінення".

Андрій Шевчишин навпаки, впевнений, що валюта є більш надійним засобом зберегти заощадження.

"Але спред, тобто різниця між курсами купівлі й продажу зараз дуже великий, тому зиск буде, якщо долар подорожчає понад 39 грн у продажу, а євро – понад 43 грн. Доведеться чекати", – відзначив експерт.

Олександр Охріменко взагалі пропонує зараз інвестувати не у валюту, а в товари довготривалого користування. Це, на його думку, не очевидний, але реальний спосіб заощадити.

"Коли долар дорожчає, а спред великий, то накопичувати на дорогі покупки не варто, - переконує Охріменко. – Образно кажучи, завтра той же смартфон, повербанк, холодильник, бензогенератор тощо коштуватимуть на 20-25% більше, ніж сьогодні. Тому якщо ви запланували таку покупку і маєте основну частину коштів, не відкладайте свої наміри у довгу шухляду, купуйте у кредит. Ви зафіксуєте вартість товару, а кредит бажано повернути якнайшвидше, щоб мінімізувати переплату".

Додамо, що курс валют в Україні весь тиждень, 7-13 серпня, перевіряв на міцність нерви українців. Чому готівковий ринок "штормить" уже три тижні, що буде з курсом далі, чи варто зараз вкладати кошти у валюту, аби зберегти їх від знецінення, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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