Курс валют в Україні на 10 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України на 10 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за вихідні здешевшав менше, ніж на 1 копійку і коштує 39,91 грн.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Офіційний курс польського злотого знизився менше, ніж на 1 копійку від рівня попереднього тижня і становить 8,51 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 38 грн. Купують за 37 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,5 грн. Продають за 41 грн

Курс долара в банках:

"Приватбанк" – 37,10 - 37,60 грн

"Ощадбанк" – 37,20 - 38,15 грн

"Укрексімбанк" – 37,40 - 38,00 грн

"Райффайзен" –36,57 - 37,43 грн

ПУМБ - 37,50- 38,25 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" – 39,85 - 40,85 грн

"Ощадбанк" – 40,00 - 41,10 грн

"Укрексімбанк" – 40,60- 41,30 грн

"Райффайзен" – 39,85 - 41,20 грн

ПУМБ - 40,50 - 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,47 - 8,72 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 8,80 грн

"Укрексімбанк" – 8,50 - 8,95 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Нагадаємо, у Меморандумі з МВФ йдеться про повернення до плавкого курсу гривні до долара. Міністр фінансів України Сергій Марченко наголошує, що наразі немає підстав для того, аби відмовитись від фіксованого курсу гривні до долара.

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