Курс валют в Україні на 10 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро здешевшав.
Національний банк України на 10 липня встановив офіційний курс валют. Долар стабільний - 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за вихідні знизився на 2 копійки і коштує 39,82 грн.
Про це повідомляє сайт НБУ.
Офіційний курс польського злотого впав на 1 копійку від рівня попереднього тижня і становить 8,88 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 37,25 грн. Купують за 37 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 40 грн. Продають за 40,9 грн.
Курс долара в банках:
"ПриватБанк" – 36,60 - 37,20 грн
"Ощадбанк" – 36,70 - 37,60 грн
"Райффайзен" – 36,57 - 37,43 грн
ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн
Курс євро в банках:
"ПриватБанк" – 38,85 - 40,85 грн
"Ощадбанк" – 40,10 - 41,20 грн
"Райффайзен" – 40,04 - 41,29 грн
ПУМБ – 40,25 - 41,25 грн
Курс злотого в банках:
"ПриватБанк" – 8,88 - 9,04 грн
"Ощадбанк" – 8,30 - 9,10 грн
"Райффайзен" – 8,10 - 9,20 грн
ПУМБ – 8,80 - 9,30 грн
Раніше економісти повідомили, що до вересня курс долара в Україні має бути стабільним. Водночас на ринку все ж буде присутня певна волатильність щодо ціни.
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