Курс валют в Україні на 10 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 10 липня встановив офіційний курс валют. Долар стабільний - 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за вихідні знизився на 2 копійки і коштує 39,82 грн.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Офіційний курс польського злотого впав на 1 копійку від рівня попереднього тижня і становить 8,88 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 37,25 грн. Купують за 37 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40 грн. Продають за 40,9 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,60 - 37,20 грн

"Ощадбанк" – 36,70 - 37,60 грн

"Райффайзен" – 36,57 - 37,43 грн

ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 38,85 - 40,85 грн

"Ощадбанк" – 40,10 - 41,20 грн

"Райффайзен" – 40,04 - 41,29 грн

ПУМБ – 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,88 - 9,04 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 9,10 грн

"Райффайзен" – 8,10 - 9,20 грн

ПУМБ – 8,80 - 9,30 грн

Раніше економісти повідомили, що до вересня курс долара в Україні має бути стабільним. Водночас на ринку все ж буде присутня певна волатильність щодо ціни.

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