Курс валют в Україні на 11 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Долар не змінювався від 21 липня 2022 року.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 11 квітня. Курс долара не змінився. Євро здешевшало одразу на 9 коп. Злотий впав на 1 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,82 грн (-9 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,50 грн (-1 коп.).

Курс долара в банках:

"Приватбанк" – 37,10- 37,60 грн

"Ощадбанк" – 37,20 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,30 - 37,90 грн

"Райффайзен" – 37,40- 37,40 грн

ПУМБ - 37,50- 38,25 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" – 39,80 - 40,80 грн

"Ощадбанк" – 40,10 - 41,10 грн

"Укрексімбанк" – 40,70- 41,20 грн

"Райффайзен" – 40,70 - 41,20 грн

ПУМБ - 40,50 - 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,45 - 8,48 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 8,80 грн

"Укрексімбанк" – 8,50 - 8,95 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Нагадаємо, уже тривалий час в Україні спостерігається тенденція до зміцнення національної валюти. Цими днями Універсал Банк, який емітує картки monobank, встановив курс готівкового долара у купівлі на 36,4 грн/$, що на 20 копійок нижче за офіційний курс НБУ.

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