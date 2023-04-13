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Курс валют в Україні на 13 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют в Україні на 13 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Фото: УНІАН

Офіційний курс долара на рівні 36,56 грн.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 12 квітня. Курс долара не змінився. Євро дорожчало на 6 коп. Злотий зріс на 2 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 39,94 грн (+6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,56  (+2 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,80 грн. Купують за 37,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,60 грн. Продають за 41,00 грн.

Курс долара в банках:

  • "ПриватБанк" – 37,10 - 37,60 грн
  • "Ощадбанк" – 37,30 - 38,25 грн
  • "Укрексімбанк" – 37,45 - 38,05 грн
  • "Райффайзен" – 37,40- 37,40 грн
  • ПУМБ - 37,50 - 38,25 грн

Курс євро в банках:

  • "ПриватБанк" – 39,90 - 40,90 грн
  • "Ощадбанк" – 40,15- 40,95 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,55- 41,25 грн
  • "Райффайзен" – 40,60 - 41,00 грн
  • ПУМБ - 40,50- 41,50 грн

Курс злотого в банках:

  • "Приватбанк" – 8,49 - 8,72 грн
  • "Ощадбанк" – 8,30 - 8,80 грн
  • "Укрексімбанк" – 8,60 - 9,00 грн
  • "Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Як повідомлялося,  голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев каже, що поправка щодо повернення доплат українським військовим, яку підтримали у Верховній Раді, не гарантує проведення виплати.

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Дата публікації
Перегляди
2884
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