Курс валют в Україні на 13 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Офіційний курс долара на рівні 36,56 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 12 квітня. Курс долара не змінився. Євро дорожчало на 6 коп. Злотий зріс на 2 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,94 грн (+6 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,56 (+2 коп.).
В обмінниках долар продають у середньому за 37,80 грн. Купують за 37,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,60 грн. Продають за 41,00 грн.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,10 - 37,60 грн
- "Ощадбанк" – 37,30 - 38,25 грн
- "Укрексімбанк" – 37,45 - 38,05 грн
- "Райффайзен" – 37,40- 37,40 грн
- ПУМБ - 37,50 - 38,25 грн
Курс євро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,90 - 40,90 грн
- "Ощадбанк" – 40,15- 40,95 грн
- "Укрексімбанк" – 40,55- 41,25 грн
- "Райффайзен" – 40,60 - 41,00 грн
- ПУМБ - 40,50- 41,50 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,49 - 8,72 грн
- "Ощадбанк" – 8,30 - 8,80 грн
- "Укрексімбанк" – 8,60 - 9,00 грн
- "Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн
Як повідомлялося, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев каже, що поправка щодо повернення доплат українським військовим, яку підтримали у Верховній Раді, не гарантує проведення виплати.