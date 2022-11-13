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Курс валют в Україні на 13 листопада: скільки коштують долар і євро

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
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75
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Курс валют в Україні на 13 листопада: скільки коштують долар і євро

Фото: pixabay.com / Фото: pixabay.com

Курс валют не зазнав суттєвих змін порівняно з попереднім днем.

У неділю, 13 листопада долар в обмінних пунктах у середньому коштує 40,7 грн, а за євро просять 41,10 грн.  

Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".   

Курс НБУ:

долар – 36,36;
євро:  – 36,56.

Курс ПриватБанка:

долар: купівля – 39,8; продаж – 40,3;
євро: купівля – 39,8; продаж – 40,8.

Нагадаємо, у Мінекономіки розповіли про наслідки для ВВП через вимкнення світла в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
75
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