Курс валют в Україні на 13 листопада: скільки коштують долар і євро

Курс валют не зазнав суттєвих змін порівняно з попереднім днем.

У неділю, 13 листопада долар в обмінних пунктах у середньому коштує 40,7 грн, а за євро просять 41,10 грн.

Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".

Курс НБУ:

долар – 36,36;

євро: – 36,56.

Курс ПриватБанка:

долар: купівля – 39,8; продаж – 40,3;

євро: купівля – 39,8; продаж – 40,8.

Нагадаємо, у Мінекономіки розповіли про наслідки для ВВП через вимкнення світла в Україні.

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