Курс валют в Україні на 14 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 14 квітня. Курс долара не змінився. Євро дорожчало на 32 коп. Злотий зріс на 12 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,26 грн (+32 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,68 (+12 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,80 грн. Купують за 37,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,10 грн. Продають за 41,30 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,15 - 37,65 грн

"Ощадбанк" – 37,40 - 38,30грн

"Укрексімбанк" – 37,50 - 38,10 грн

"Райффайзен" – 37,50- 38,40 грн

ПУМБ - 37,50 - 38,25 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,20 - 41,20 грн

"Ощадбанк" – 40,30- 41,15 грн

"Укрексімбанк" – 40,70 - 41,40 грн

"Райффайзен" – 40,80 - 41,20 грн

ПУМБ - 40,50- 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,45 - 8,70 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 8,80 грн

"Укрексімбанк" – 8,70 - 9,10 грн

"Райффайзен" – 8,40 - 8,90 грн

Нагадаємо, голова Міністерства фінансів США Джанет Єллен заявмла, що Україна вже зараз забезпечена фінансовою допомогою до кінця поточного року. США, Євросоюз та інші міжнародні донори вже акумулювали фінансові ресурси для допомоги Україні.

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