Курс валют в Україні на 16 жовтня: скільки коштують долар і євро

Курс валют не зазнав суттєвих змін порівняно з попереднім днем.
У неділю, 16 жовтня долар в обмінних пунктах у середньому коштує 40,9 грн, а за євро просять 39,1 грн.
Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".
Курс НБУ:
- долар: купівля – 40,2; продаж – 40,9;
- євро: купівля – 38,4; продаж – 39,5.
Курс ПриватБанка:
- долар: купівля – 39,9; продаж – 40,4;
- євро: купівля – 38,1; продаж – 39,1.
Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що до держбюджету на 2023 рік уряд України заклав технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 грн за дол.
Читайте також:
- НБУ розпочне вилучення старих банкнот: чи можна ними розраховуватися
- Світовий банк прогнозує різке падіння економіки в Україні: деталі
- Міжнародні резерви України у вересні знизилися на 5,9%