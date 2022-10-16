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Курс валют в Україні на 16 жовтня: скільки коштують долар і євро

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Курс валют в Україні на 16 жовтня: скільки коштують долар і євро

Фото: Associated Press

Курс валют не зазнав суттєвих змін порівняно з попереднім днем.

У неділю, 16 жовтня долар в обмінних пунктах у середньому коштує 40,9 грн, а за євро просять 39,1 грн.  

Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".

Курс НБУ:

  • долар: купівля – 40,2; продаж – 40,9;
  • євро: купівля – 38,4; продаж – 39,5.

Курс ПриватБанка:

  • долар: купівля – 39,9; продаж – 40,4;
  • євро: купівля – 38,1; продаж – 39,1.

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що до держбюджету на 2023 рік уряд України заклав технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 грн за дол.

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