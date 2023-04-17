Курс валют в Україні на 17 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Євро здорожчав.
Національний банк України на 17 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року.
Євро за вихідні здорожчав на 15 копійок і коштує 40,41 грн.
Про це повідомляє НБУ.
Офіційний курс польського злотого підвищився на 2 коп. від рівня попереднього тижня і становить 8,7 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 38 грн. Купують за 37,5 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 41,3 грн. Продають за 42 грн.
Курс долара в банках:
"ПриватБанк" – 37,3 - 37,8 грн
"Ощадбанк" – 37,45 - 38,40 грн
"Укрексімбанк" – 37,55 - 38,15 грн
"Райффайзен" – 36,57- 37,43 грн
ПУМБ - 37,50 - 38,25 грн
Курс євро в банках:
"ПриватБанк" – 40,50 - 41,50 грн
"Ощадбанк" – 40,45- 41,45 грн
"Укрексімбанк" – 40,90 - 41,60 грн
"Райффайзен" – 40,15 - 41,55 грн
ПУМБ - 40,75- 41,75 грн
Курс злотого в банках:
"Приватбанк" – 8,67 - 8,91 грн
"Ощадбанк" – 8,35 - 8,85 грн
"Укрексімбанк" – 8,80 - 9,25 грн
"Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн
Нагадаємо, у держбюджеті середньорічний курс закладено на рівні 42 грн за долар. Базовий сценарій Меморандуму з МВФ передбачає, що середній курс долара 2023 року складе 40,7 грн за долар.
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