Курс валют в Україні на 17 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 17 липня встановив офіційний курс валют - долар на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за вихідні підвищився ще на 19 копійок і коштує 41,04 грн.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Офіційний курс польського злотого виріс на 3 копійки від рівня попереднього тижня і становить 9,23 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 36,7 грн. Купують за 37,6 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,5 грн. Продають за 41,55 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,60 - 37,20 грн

"Ощадбанк" – 36,65 - 37,70 грн

"Укрексімбанк" - 36,80 - 37,60 грн

"Райффайзен" – 36,57 - 37,43 грн

ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 - 41,50 грн

"Ощадбанк" – 40,90 - 41,95 грн

"Укрексімбанк" - 41,10 - 42,10 грн

"Райффайзен" – 41,03 - 42,31 грн

ПУМБ – 40,75 - 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 9,08 - 9,29 грн

"Ощадбанк" – 8,60 - 9,45 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,20 грн

ПУМБ – 8,90 - 9,40 грн

Раніше економісти повідомили, що до вересня курс долара в Україні має бути стабільним. Водночас на ринку все ж буде присутня певна волатильність щодо ціни.

Читайте також: