Курс валют в Україні на 18 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 18 квітня. Курс долара не змінився. Євро здешевшало на 27 коп. Злотий знизився на 3 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,14 грн (-27 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,67 (-3 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,80 грн. Купують за 37,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,10 грн. Продають за 41,30 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 - 37,80 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,45 грн

"Укрексімбанк" – 37,65 - 38,25 грн

"Райффайзен" – 37,50- 38,40 грн

ПУМБ - 37,50 - 38,25 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 - 41,50 грн

"Ощадбанк" – 40,70- 41,65 грн

"Укрексімбанк" – 40,95 - 41,65 грн

"Райффайзен" – 41,10 - 41,90 грн

ПУМБ - 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,68 - 8,92 грн

"Ощадбанк" – 8,35 - 8,85 грн

"Укрексімбанк" – 8,75 - 9,15 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Нагадаємо, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко вважає, що українцям варто зберігати гроші у різних валютах – євро та доларах. Проте на цей фактор також впливає кількість грошових коштів.

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