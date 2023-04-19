Курс валют в Україні на 19 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс долара не змінювався від 21 липня 2022-го.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 19 квітня. Курс долара не змінився. Євро здешевшало на 4 коп. Злотий зріс на 1 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,10 грн (-4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,68 (+1 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 38,00 грн, а купують - за 37,60 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,40 грн. Продають за 42,00 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 - 37,80 грн

"Ощадбанк" – 37,60 - 38,50 грн

"Укрексімбанк" – 37,55 - 38,15 грн

"Райффайзен" – 37,40- 38,00 грн

ПУМБ - 37,50 - 38,25 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,40 - 41,40 грн

"Ощадбанк" – 40,70- 41,65 грн

"Укрексімбанк" – 40,80 - 41,50 грн

"Райффайзен" – 40,80 - 41,80 грн

ПУМБ - 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,68 - 8,92 грн

"Ощадбанк" – 8,35 - 8,85 грн

"Укрексімбанк" – 8,70 - 9,10 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Нагадаємо, протягом тижня, 17-24 квітня, курс долара на готівковому ринку України буде перебувати у діапазоні 37,50-38,40 гривень за долар. Втім, є ймовірність подальшого коригування готівкового курсу у бік зростання

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