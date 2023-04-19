Курс валют в Україні на 19 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс долара не змінювався від 21 липня 2022-го.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 19 квітня. Курс долара не змінився. Євро здешевшало на 4 коп. Злотий зріс на 1 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 40,10 грн (-4 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,68 (+1 коп.).
В обмінниках долар продають у середньому за 38,00 грн, а купують - за 37,60 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,40 грн. Продають за 42,00 грн.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,30 - 37,80 грн
- "Ощадбанк" – 37,60 - 38,50 грн
- "Укрексімбанк" – 37,55 - 38,15 грн
- "Райффайзен" – 37,40- 38,00 грн
- ПУМБ - 37,50 - 38,25 грн
Курс євро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,40 - 41,40 грн
- "Ощадбанк" – 40,70- 41,65 грн
- "Укрексімбанк" – 40,80 - 41,50 грн
- "Райффайзен" – 40,80 - 41,80 грн
- ПУМБ - 40,75- 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,68 - 8,92 грн
- "Ощадбанк" – 8,35 - 8,85 грн
- "Укрексімбанк" – 8,70 - 9,10 грн
- "Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн
Нагадаємо, протягом тижня, 17-24 квітня, курс долара на готівковому ринку України буде перебувати у діапазоні 37,50-38,40 гривень за долар. Втім, є ймовірність подальшого коригування готівкового курсу у бік зростання