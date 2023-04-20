Курс валют в Україні на 20 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 19 квітня. Курс долара не змінився. Євро здешевшало ще на 14 коп. Злотий знизився на 4 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,96 грн (-14 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,64 (-4 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 38,00 грн, а купують - за 37,60 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,20 грн. Продають за 41,50 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,38 - 37,88 грн

"Ощадбанк" – 37,55- 38,45 грн

"Укрексімбанк" – 37,65 - 38,25 грн

"Райффайзен" – 37,40- 38,00 грн

ПУМБ - 37,50 - 38,25 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,40 - 41,40 грн

"Ощадбанк" – 40,65 - 41,60 грн

"Укрексімбанк" – 41,00 - 41,70 грн

"Райффайзен" – 40,80 - 41,80 грн

ПУМБ - 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,64 - 8,92 грн

"Ощадбанк" – 8,35 - 8,85 грн

"Укрексімбанк" – 8,75 - 9,15 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Як повідомлялося, в Україні здорожчали комунальні послуги: лише за березень 2023 здорожчання відбулося майже на 5% порівняно з аналогічним періодом торік. Найбільше виросло у ціні утримання та ремонт житла - на 22,9%.

Читайте також: