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Курс валют в Україні на 20 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют в Україні на 20 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Фото: УНІАН

Офіційний курс долара стабільний від липня 2022-го.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 19 квітня. Курс долара не змінився. Євро здешевшало ще на 14 коп. Злотий знизився на 4 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 39,96 грн (-14 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,64 (-4 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 38,00 грн, а купують - за 37,60 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,20 грн. Продають за 41,50 грн.

Курс долара в банках:

  • "ПриватБанк" – 37,38 - 37,88 грн
  • "Ощадбанк" – 37,55- 38,45 грн
  • "Укрексімбанк" – 37,65 - 38,25 грн
  • "Райффайзен" – 37,40- 38,00 грн
  • ПУМБ - 37,50 - 38,25 грн

Курс євро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,40 - 41,40 грн
  • "Ощадбанк" – 40,65 - 41,60 грн
  • "Укрексімбанк" – 41,00 - 41,70 грн
  • "Райффайзен" – 40,80 - 41,80 грн
  • ПУМБ - 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

  • "Приватбанк" – 8,64 - 8,92 грн
  • "Ощадбанк" – 8,35 - 8,85 грн
  • "Укрексімбанк" – 8,75 - 9,15 грн
  • "Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Як повідомлялося, в Україні здорожчали комунальні послуги: лише за березень 2023 здорожчання відбулося майже на 5% порівняно з аналогічним періодом торік. Найбільше виросло у ціні утримання та ремонт житла - на 22,9%.

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Дата публікації
Перегляди
1460
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