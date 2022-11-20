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Курс валют в Україні на 20 листопада: скільки коштують долар і євро

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
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1206
Час на прочитання
1 хв
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Курс валют в Україні на 20 листопада: скільки коштують долар і євро

Фото: Associated Press

Курс долара суттєво не змінився та залишився на попередньому рівні.

У неділю, 20 листопада долар в обмінних пунктах у середньому коштує 40,25 грн, а за євро просять 40,75 грн.  

Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".  

Курс на міжбанку:

  • долар: купівля – 36,56; продаж – 36,93;
  • євро: купівля – 37,8; продаж –38,17.

Курс ПриватБанка:

  • долар: купівля – 39,50; продаж – 40,0;
  • євро: купівля – 39,7; продаж – 40,7.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% – з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення було ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Водночас у бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол. (замість 50 грн за дол. у попередньому прогнозі). 

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Дата публікації
Перегляди
1206
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