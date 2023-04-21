Курс валют в Україні на 21 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 21 квітня. Курс долара не змінився. Євро здорожчало на 10 коп. Злотий підвищився на 5 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,06 грн (+10 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,69 (+5 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 38,00 грн, а купують - за 37,60 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,20 грн. Продають за 41,50 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,45 - 37,95 грн

"Ощадбанк" – 37,80- 37,65 грн

"Укрексімбанк" – 37,70 - 38,30 грн

"Райффайзен" – 37,80- 38,30 грн

ПУМБ - 37,50 - 38,25 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 - 41,50 грн

"Ощадбанк" – 40,90 - 41,90 грн

"Укрексімбанк" – 41,05 - 41,75 грн

"Райффайзен" – 41,20 - 42,20 грн

ПУМБ - 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,62 - 8,92 грн

"Ощадбанк" – 8,35 - 8,85 грн

"Укрексімбанк" – 8,75 - 9,20 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

ПУМБ - 8,50 - 9.00 грн

Нагадаємо, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко розповів, що курс долара в Україні до кінця 2023 року може коливатися в діапазоні від 36 до 45 гривень. Реальний курс залежить від трьох факторів

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