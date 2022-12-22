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Курс валют в Україні на 22 грудня: скільки коштують долар та євро

Курс валют в Україні на 22 грудня: скільки коштують долар та євро

Фото: pixabay.com

Євро дещо здорожчав.

Сьогодні, 22 грудня, курс гривні до євро знизився на 6 копійок. Відносно долара національна валюта залишається на попередньому  рівні.

Курси валют НБУ на 22 грудня:

  • 1 долар США — 36,57
  • 1 євро — 38,87
  • 1 польський злотий — 8,33
  • 10 російських рублів — 5,13
  • 1 швейцарський франк — 39,54

Варто зазначити, що за прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Втім, такий прогноз найбільш песимістичний. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках  перебуватиме на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

У бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол, а на кінець року він становитиме 45,8 грн за долар.

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