Курс валют в Україні на 24 грудня: скільки коштують долар та євро

В банках долар продають у середньому за 40 грн, євро - за 41 грн.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 24 грудня. Гривня щодо іноземних валют порівняно з попереднім днем залишилася незмінно.

Про це повідомляє НБУ.

У суботу офіційний курс валют буде таким:

долар США - 36,5686 грн,

євро - 38,8962 грн.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" - 39,7 грн - 40,2 грн,

"Ощадбанк" - 40,0 грн - 40,55 грн,

"Укрексімбанк" - 40,0 грн - 40,55 грн,

"Райффайзен" - 40,0 грн - 40,4 грн,

ПУМБ - 40,0 грн - 41,0 грн.

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 41,2 грн - 42,2 грн,

"Ощадбанк" - 41, 4 грн - 42,4 грн,

"Укрексімбанк" - 41,95 грн - 42,45 грн,

"Райффайзен" - 42,0 грн - 42,4 грн,

ПУМБ - 42,0 грн - 43,0 грн.

Нагадаємо, за песимістичним прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

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