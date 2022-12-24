Курс валют в Україні на 24 грудня: скільки коштують долар та євро

В банках долар продають у середньому за 40 грн, євро - за 41 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 24 грудня. Гривня щодо іноземних валют порівняно з попереднім днем залишилася незмінно.
Про це повідомляє НБУ.
У суботу офіційний курс валют буде таким:
- долар США - 36,5686 грн,
- євро - 38,8962 грн.
Курс долара в банках:
- "Приватбанк" - 39,7 грн - 40,2 грн,
- "Ощадбанк" - 40,0 грн - 40,55 грн,
- "Укрексімбанк" - 40,0 грн - 40,55 грн,
- "Райффайзен" - 40,0 грн - 40,4 грн,
- ПУМБ - 40,0 грн - 41,0 грн.
Курс євро в банках:
- "Приватбанк" - 41,2 грн - 42,2 грн,
- "Ощадбанк" - 41, 4 грн - 42,4 грн,
- "Укрексімбанк" - 41,95 грн - 42,45 грн,
- "Райффайзен" - 42,0 грн - 42,4 грн,
- ПУМБ - 42,0 грн - 43,0 грн.
Нагадаємо, за песимістичним прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.
Читайте також:
- Яким буде курс долара 2023 року: свіжий прогноз економіста
- Додаткова допомога: Світовий банк виділить кошти Україні у розмірі $610 мільйонів
- Новорічні свята: як будуть працювати банки