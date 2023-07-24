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Курс валют в Україні на 24 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют в Україні на 24 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 24 липня / Фото: Associated Press

Курс долара стабільний, євро - здешевшав після вихідних.

Національний банк України на 24 липня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за вихідні знизився на 32 копійки і коштує 40,66 грн.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс польського злотого впав на 8 копійок від рівня попереднього тижня і становить 9,12 грн.

  • В обмінниках долар продають у середньому за 37 грн. Купують за 37,6 грн.
  • За євро в обмінниках пропонують 40,5 грн. Продають за 41,6 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,55 - 37,15 грн
"Ощадбанк" – 36,60 - 37,55 грн
"Укрексімбанк" - 36,70 - 37,50 грн
"Райффайзен" – 36,57 - 37,43 грн
ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,55 - 41,55 грн
"Ощадбанк" – 40,80 - 41,90 грн
"Укрексімбанк" - 40,90 - 41,90 грн
"Райффайзен" – 40,60 - 41,00 грн
ПУМБ – 41,00 - 42,00 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 9,10 - 9,25 грн
"Ощадбанк" – 8,45 - 9,45 грн
"Укрексімбанк" - 9,00 - 9,50 грн
"Райффайзен" – 8,40 - 9,40 грн
ПУМБ – 9,00 - 9,50 грн

Нагадаємо, раніше експерти дали детальний прогноз, що буде з економікою України 2023-2024.

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