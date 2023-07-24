Курс валют в Україні на 24 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 24 липня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за вихідні знизився на 32 копійки і коштує 40,66 грн.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс польського злотого впав на 8 копійок від рівня попереднього тижня і становить 9,12 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 37 грн. Купують за 37,6 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,5 грн. Продають за 41,6 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,55 - 37,15 грн

"Ощадбанк" – 36,60 - 37,55 грн

"Укрексімбанк" - 36,70 - 37,50 грн

"Райффайзен" – 36,57 - 37,43 грн

ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,55 - 41,55 грн

"Ощадбанк" – 40,80 - 41,90 грн

"Укрексімбанк" - 40,90 - 41,90 грн

"Райффайзен" – 40,60 - 41,00 грн

ПУМБ – 41,00 - 42,00 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 9,10 - 9,25 грн

"Ощадбанк" – 8,45 - 9,45 грн

"Укрексімбанк" - 9,00 - 9,50 грн

"Райффайзен" – 8,40 - 9,40 грн

ПУМБ – 9,00 - 9,50 грн

Нагадаємо, раніше експерти дали детальний прогноз, що буде з економікою України 2023-2024.

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