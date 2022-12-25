Курс валют в Україні на 25 грудня: скільки коштують долар та євро

За долар в обмінниках просять в середньому 40,60 грн.

У неділю, 25 грудня, долар в обмінних пунктах у середньому коштує 40,60 грн, а за євро просять 42,55 грн.

Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".

Курс НБУ:

Офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на рівні 36,56 грн/дол.

Курс ПриватБанка:

долар: купівля – 36,56; продаж – 37,30;

євро: купівля – 38,81; продаж – 39,75.

Курс Ощадбанка:

долар: купівля – 36,56; продаж – 37,30;

євро: купівля – 38,81; продаж – 39,75.

У бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол. (замість 50 грн за дол. у попередньому прогнозі).

Нагадаємо, голова Нацбанку повідомив, як зросли споживчі ціни під час війни.

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