Курс валют в Україні на 25 грудня: скільки коштують долар та євро

За долар в обмінниках просять в середньому 40,60 грн.
У неділю, 25 грудня, долар в обмінних пунктах у середньому коштує 40,60 грн, а за євро просять 42,55 грн.
Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".
Курс НБУ:
Офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на рівні 36,56 грн/дол.
Курс ПриватБанка:
- долар: купівля – 36,56; продаж – 37,30;
- євро: купівля – 38,81; продаж – 39,75.
Курс Ощадбанка:
- долар: купівля – 36,56; продаж – 37,30;
- євро: купівля – 38,81; продаж – 39,75.
У бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол. (замість 50 грн за дол. у попередньому прогнозі).
Нагадаємо, голова Нацбанку повідомив, як зросли споживчі ціни під час війни.
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